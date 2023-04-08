Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKAMER), 1990-2020 yılları arasında 1 milyondan fazla yeşil ve atmaca gagalı deniz kaplumbağasının kabukları için yasa dışı avlandığını ve kaçırıldığını ileri sürdü.

Yasa dışı deniz kaplumbağası avcılığı ile ilgili araştırmayı paylaşan DEKAMER, “Yasa dışı deniz kaplumbağası avcılığı ve ticaretinin küresel çaptaki ilk değerlendirmesi araştırması yayınlandı. 1990 ve 2020 yılları arasında 65 ülke veya bölgede 1 milyondan fazla deniz kaplumbağasının yasa dışı olarak avlandığı ve bazı durumlarda kaçırıldığı tahmin ediliyor. Rapor türlere göre tanımlandığında yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia Mydas-yüzde 56) ve atmaca gagalı kaplumbağadan (Eretmochelys imbricata-yüzde 39) oluşuyor. Bilindiği gibi Romalılar bu kabukları tarak, toka ve yüzük yapmak için kullanıyorlardı. Günümüzde hala bazı bölgelerde avlanılıyor ve kabukları dekoratif nesneler (mücevher, biblo, güneş gözlüğü vb.) yapmak için kullanılıyor” denildi.

Raporda ayrıca son yıllarda artan tür koruma çalışmaları ve vatandaşlarda oluşan farkındalık sayesinde geçtiğimiz 10 yılda deniz kaplumbağası ticaretinin yüzde 28 azaldığına işaret edildi.