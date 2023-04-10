Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında deplasmanda 2-1 kaybedilen Bandırmaspor maçında ağları sarsan Altaylı futbolcu Deniz Kadah, 427 gün sonra siyah-beyazlı formayla gol attı.

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Altay, konuk olduğu Bandırmaspor’a 2-1 kaybetti. İzmir ekibinin tek golü ilk yarının uzatma dakikalarında Deniz Kadah’tan geldi. Deniz, böylece tam 427 gün sonra siyah-beyazlılarda gol sevinci yaşamış oldu. 37 yaşındaki oyuncu, son golünü 6 Şubat 2022 tarihinde Göztepe’ye karşı kaydetmişti.

İzmir temsilcisine, 2020-2021 sezonunda Göztepe’den transfer olan Kadah, ilk sezonunda siyah-beyazlı formayla 15 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergilemiş ve takımının Süper Lig’e çıkmasında yardımcı olmuştu. 2021-2022 sezonuyla birlikte Altay ile Süper Lig’de top koşturan golcü oyuncu, çıktığı 10 lig müsabakasında 1 gol, Türkiye Kupası’nda ise 3 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

2022-2023 sezonuna da Altay’da devam eden Deniz Kadah, 13 mücadelede görev aldı.