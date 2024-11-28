Tekirdağ’da Deniz Çöpleri Eylem Planı kapsamında bir hazırlık toplantısı yapıldı. Toplantıda, eylem planına ilişkin çalışmalar ele alındı.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı başkanlığında, 2025-2029 Deniz Çöpleri Eylem Planı kapsamında hazırlık toplantısı düzenlendi. İl Müdürlüğü 1. Kat Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, müdürlük personeli ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcileri katıldı. Toplantıda, eylem planına yönelik çalışmalar ele alındı.

2025-2029 Deniz Çöpleri Eylem Planı çerçevesinde yürütülecek çalışmaların ele alındığı toplantıda, deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik somut adımların atılması için fikir alışverişinde bulunuldu. Eylem planı, deniz çöplerinin oluşumunu önlemek adına çöplerin kaynağında temizlenmesine odaklanırken, aynı zamanda denize girişin engellenmesi ve denizlerde birikmiş çöplerin temizlenmesi için etkili yöntemlerin geliştirilmesini amaçlıyor. Planın bir diğer önemli unsuru ise toplumda çevre bilincinin artırılması adına düzenlenecek eğitim ve farkındalık çalışmaları.

Toplantıda, denizlere ulaşan atıkların büyük bölümünün karasal kaynaklı olduğu belirtilirken, bu atıkların kontrol altına alınması için belediyelerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesinin önemi vurgulandı. Katılımcılar, deniz ekosisteminin korunması için atılması gereken adımları tartışarak, uygulanabilecek yenilikçi projeler üzerine yoğunlaştı.

Deniz Çöpleri Eylem Planı kapsamında yapılacak bilinçlendirme çalışmalarının özellikle genç nesillere çevre duyarlılığı kazandırmayı hedeflediği belirtilirken, toplantıda alınan kararların Bakanlığın talimatı ile kısa süre içinde uygulamaya konulması bekleniyor.