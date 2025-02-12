Balıkesir’in Burhaniye ilçesi sahil kesimlerinde gözlemlenen deniz çekilmeleri, vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, bu durumun olağan bir meteorolojik olay olduğu ve depremin habercisi olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtildi.

Burhaniye Belediyesi yetkilileri, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında Marmara Bölgesi’nde deniz seviyesinde çekilmeler yaşandığını hatırlatarak, bunun bilimsel açıklamasının atmosferik basınç farklılıkları olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Balkanlar üzerinde uzun süre etkili olan yüksek basınç sistemi ile Güneydoğu Akdeniz üzerindeki alçak basınç sisteminin karşılaşması ve buna bağlı rüzgar hareketleri, deniz yüzeyinde yükselti değişimlerine neden olmaktadır. Bu nedenle belirli dönemlerde deniz çekilmeleri yaşanması doğaldır." ifadelerine yer verildi.

Deniz çekilmelerinin depremle doğrudan bir bağlantısı bulunmadığına işaret eden uzmanlar, vatandaşların endişeye kapılmaması gerektiğini belirtti.

Öte yandan, Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatan yetkililer, deprem riskine karşı bina güvenliğinin önemine dikkat çekti.

Açıklamada, "Deprem, ülkemizin bir gerçeğidir. Yaşanan can kayıplarının en büyük sebeplerinden biri, yapıların depreme dayanıklı olmamasıdır. Bu nedenle konutlarımızın ve iş yerlerimizin depreme uygun şekilde inşa edilmesi hayati önem taşımaktadır." denildi.