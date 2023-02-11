Ankara’da vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Milletvekili Deniz Baykal’ın Antalya’daki evinde sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Ankara’da vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Milletvekili Deniz Baykal’ın Antalya’daki evinde sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Türk siyasetinin önemli isimlerinden Deniz Baykal, bu sabah saatlerinde Ankara’daki evinde hayatını kaybetti. 84 yaşındaki Baykal, memleketi Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ndeki üzerindeki Bileydi Apartmanı’ndaki dairesine rahatsızlığı nedeniyle bir süredir gelemiyordu. Baykal’ın evinde büyük bir sessizliğin hakim olduğu görüldü. Baykal, Antalya’da zamanının büyük bir bölümünü Duacı Mahallesi’ndeki evinde geçiriyordu. Baykal’ın cenazesi salı günü TBMM’de yapılacak törenin ardından çarşamba günü Antalya’da toprağa verilecek. Ayrıca Antalya Milletvekili olan Baykal’ın partisinin il başkanlığında da sessizlik olduğu gözlemlendi.

“İyi bir siyasetçiydi”

Mahalle sakinlerinden emekli öğrendin Hasan Aygün, “Yıllarını siyasete vermiş bir büyüğümüzü güzel bir insandı. Siyasi görüşünden taviz vermeden yoluna devam etti. İyi bir siyasetçiydi. Yıllarca oy verdim. Allah rahmet eylesin, Allah ailesine sabır versin. Buradaki cenaze törenine de katılacağız” dedi.