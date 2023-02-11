CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın vefat ettiğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın vefat ettiğini duyurdu.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 84 yaşında hayatını kaybetti. Baykal’ın bu sabah Ankara’daki evinde vefat ettiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Baykal için Pazartesi günü TBMM ‘de tören yapılacak, sonrasında cenazesi Antalya’ya götürülecek ve burada defin gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi.

"Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun."

Hayatını haybeden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için siyasiler de taziye mesajları paylaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, paylaşımında, "CHP eski Genel Başkanı, Antalya milletvekili Deniz Baykal’ın vefatı üzerine bir mesaj yayımladı: "Siyasi tarihimizin önemli isimleri arasında yer alan, Antalya Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, paylaşımında ,”Türk siyasetinin emektar isimlerinden, tecrübeli siyasetçi ve devlet adamı, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, tüm sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “CHP eski Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanlarımızdan, değerli hemşehrimiz, Antalya milletvekilimiz Sayın Deniz Baykal’a Allahtan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise sosyal medya hesabından, ”Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum” açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Baykal için taziye mesajı paylaştı. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili sayın Deniz Baykal’ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz."

Deniz Baykal kimdir?

20 Temmuz 1938’de Antalya’da doğdu. Babasının adı Hüseyin Hilmi, annesinin adı Feride’dir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Doktorasını Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. ABD Colombia ve Berkeley Üniversiteleri’nde iki yıl süreyle doktora sonrası çalışmalarına devam etti. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde siyaset bilimi doçenti olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu. Siyaset bilimi alanında kitap ve makaleleri yayınlandı. 15 (IV), 16 (V), 18, 19, 20, 22. ve 23. Dönemlerde Antalya Milletvekili seçildi. Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanlığını yürüttü. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyeliği’ne seçildi. 37. Hükümet’te Maliye Bakanlığı, 42. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 52. Hükümette Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı’na seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulundu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Baykal, evli ve 2 çocuk babasıdır.