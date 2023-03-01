Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal, 1 Mart tezkeresinin yıldönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal, 1 Mart tezkeresinin yıldönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, 1 Mart tezkeresinin 20’nci yıldönümünde Ankara’da bulunan Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çok sayıda partili ve aile yakınları katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, “Bugün rahmetli Deniz Baykal’ın tüm siyaset hayatına 1 Mart tezkeresi dolayısıyla parlamentoda yaptığı konuşma ve o dönemin genel sekreterinin parlamentoda yaptığı konuşma son derece değerliydi. Bu tutanaklar bir gün kamuoyuna yansıyacaktır elbette. Orada CHP’nin kararlı duruşu, onurlu duruşu, tarihine olan saygısı, bu ülkeyi kuranlara karşı olan saygısı ve tezkereye evet denmesi halinde bunun Türkiye’ye yapacağı bütün sonuçlar orada dillendirildi. Bugünün tanığı olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Her olay siyasetçiye belli bir deneyim kazandırıyor. Elbette o deneyimlerden geçmek, süzülmek ve daha sonraki olayların daha sağlıklı analiz edilmesine de yol açıyor. Kendisine tekrar teşekkür ediyor ve Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.