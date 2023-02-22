Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), 14-17 Şubat 2023 tarihleri arasında Zagreb’de ev tekstili URGE projesi çerçevesinde 11 yerli firma ve 100’den fazla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), 14-17 Şubat 2023 tarihleri arasında Zagreb’de ev tekstili URGE projesi çerçevesinde 11 yerli firma ve 100’den fazla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Denizli İhracatçılar Birliği URGE projesi çerçevesinde yurtdışı pazarlama programını sürdürüyor. Program ile birlikte Ticaret Bakanlığının destekleriyle Denizli İhracatçılar Birliği tarafından yürütülen "Denizli Ev Tekstili Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi Projesi” üyesi 11 firma ve 21 kişiden oluşan heyet, Hırvat alıcılar ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi ve firma ziyaretleri yaptı. Heyet, 15 Şubat 2023 Salı günü HGK (Hırvatistan Ticaret Odası) Başkanı Josip Zaher ve diğer oda temsilcileri programı ziyaret ederek, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ile görüştü ve öncelikle ülkemizde yaşanan felaket nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Program hakkında değerlendirmelerde bulunan Zaher, bu tarz işbirliklerinin iki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasına katkı sağlayacağını ve mutlaka devamının olması gerektiğini belirtti.

Heyet programıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “2022 yılında, ülkemizin Hırvatistan’a ihracatı yüzde 25 artarak 600 milyon dolara ulaştı. Denizli olarak, 2022 yılında Hırvatistan’a olan ihracatımız yüzde 45 artışla 18 milyon dolar oldu. Önde gelen sektörlerimiz ise yüzde 30 payla hazır giyim, yüzde 30 payla bakır tel, yüzde 14 payla makine, yüzde 12 payla kablo olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Yurtdışı pazarlama programlarını 2023 yılında en fazla önem verilen konulardan biri olarak ele aldıklarını belirten Başkan Memişoğlu, “Bakanlığımızın uzak ülkeler stratejisi çerçevesinde bu ay sonunda Japonya, Mart ayında ise Kanada ve ABD olmak üzere heyet programlarımızı planladık. İhracatımızı sürdürülebilir kılmak, mevcut pazarlarımızı korumak ve yeni pazarlara açılmak amacıyla işbirliklerine önem veriyor, yeni gelişmeleri takip ediyor ve alıcılarla birebir iş görüşmeleri organize ederek ülkemize sunduğumuz katkıyı artırma gayretini devam ettiriyoruz. Zagreb’te gerçekleşen ikili görüşmelerin ve ticari temaslarımızın sadece kısa vadede değil; orta ve uzun vadede de fayda sağlamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.