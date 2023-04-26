İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarında Denizli’den 12’si mermer makinesinde faaliyet gösteren toplam 67 katılımcı firma sektörlerini temsil ederken, DENİB ise aynı zamanda fuarla eş zamanlı bir şekilde alım heyeti organizasyonu gerçekleştiriyor.

Doğal taş sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılar için dünyanın en önemli fuarlardan biri olan Marble İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nın 28.’si başladı. 29 Nisan 2023 tarihine kadar 4 gün boyunca devam edecek olan fuarda Denizli’den 12’si mermer makinesinde faaliyet gösteren toplam 67 katılımcı firma sektörlerini bir kez daha güçlü bir şekilde temsil ediyor. DENİB, aynı zamanda fuarla eş zamanlı bir şekilde alım heyeti organizasyonu gerçekleştiriyor. Açılış konuşmasında fuar ve alım heyeti organizasyonu hakkında görüşlerini paylaşan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Denizli İhracatçılar Birliği olarak fuarla eş zamanlı bir şekilde alım heyeti organize ettik. Bu çerçevede, İtalya, Almanya, Azerbaycan ve Kuveyt’ten önde gelen alıcıları ülkemizde ağırlıyoruz. Ayrıca Birliğimiz, Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği ile iş birliği içerisinde 18 ülkeden toplamda 117 alıcıyı yerli katılımcılarımızla buluşturuyoruz. Potansiyel müşterilere ulaşmanın en etkili yollarının fuar katılımları, ikili iş görüşmeleri ve firma ziyaretleri gibi yüz yüze yapılan etkinlikler olduğunu belirten Başkan Memişoğlu, “DENİB olarak bu tür faaliyetleri oldukça önemsiyor, etkinliklerimize bu çerçevede yön veriyoruz. Son bir yıl içerisinde 16 adet yurt dışı pazarlama etkinliği düzenledik. 2023 yılı içerisinde Bakanlığımızın uzak ülkeler stratejisini de göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Denizli’den yüzde 90 oranında işlenmiş doğal taş ihracatı

Doğal taş sektörü ihracat rakamlarına da değinen Memişoğlu, “Türkiye geneli doğal taş ihracatının 2022 yılı genelinde 2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. 2023 yılında Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan 3 aylık dönemde ise 407 milyon dolar değerinde ihracat kaydedildi. Denizli madencilik sektörü ihracatına baktığımızda 337 firmamızın 115’ten fazla ülkeye yüzde 90 oranında işlenmiş doğal taş ihracatı yaptığını söyleyebiliriz. İlimizin doğal taş ihracatını ülke bazında değerlendirdiğimizde ise blok ürün ihracatında Çin, Hindistan, Brezilya, Mısır ve Portekiz’in, işlenmiş ürün ihracatında ABD, Fransa, Avustralya, Romanya ve Irak’ın ön plana çıktığını görüyoruz. 2022 yılı genelinde Denizli’den 30 milyon dolar blok ve 242 milyon dolar işlenmiş olmak üzere toplamda 272 milyon dolar doğal taş ihracatı gerçekleşti. Böylelikle işlenmiş doğal taş ihracatında ilimiz, İstanbul ile birlikte liderliği paylaştı. 2023 yılında ise öncelikli hedefimiz mevcut potansiyelimizi korumak ve sonrasında artırmak amacıyla yurt dışı pazarlama programlarımızı yoğun ve etkili bir şekilde sürdürmek” dedi.

Dayanıklı ve çevreci bir materyal olarak doğal taşlar

Günümüzün en önemli problemi olan iklim değişikliği ile beraber hem üretici hem de tüketici bazında sürdürülebilir malzemelerin ön plana çıkmaya başladığını söyleyen Memişoğlu, “Bu çerçevede doğal taşlar dayanıklı ve çevreci bir materyal olarak karşımıza çıkıyor. Bu da sektörün sürdürülebilirliği için oldukça önemli. İhracatımızın sürdürülebilirliği için ise de ürünlerimizi tüm dünyada bilinir kılmak adına daha fazla gayret içinde olmamız gerekiyor. Bunla birlikte önümüzdeki Eylül ayında İtalya’nın Verona kentinde düzenlenen Marmomac Fuarı’nda da bir kez daha yerimizi almayı düşünüyoruz. İzmir Fuarı ve heyet organizasyonumuz boyunca DENİB’de görevli çalışma arkadaşlarımız her türlü destek için sahada hazır durumdalar. Fuar ve alım heyeti etkinliklerinin şimdiden tüm firmalarımız için verimli geçmesini diliyorum” diyerek sözlerine son verdi.