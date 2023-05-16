Denizli İhracatçılar Birliği üyesi toplam 102 firma katılımcı olarak Hometex 2023 Fuarı’nda yerini aldı.

16-20 Mayıs 2023 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen Hometex 2023 Fuarı’nda Denizli’den 96, Uşak’tan 6 olmak üzere Denizli İhracatçılar Birliği üyesi toplam 102 firma katılımcı olarak yer alıyor. Denizli İhracatçılar Birliği’nin (DENİB) info stant ile katılım sağladığı ve 5 gün boyunca devam edecek fuarın açılış töreninde değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu şunları söyledi: “Ev tekstili sektöründe dünyanın önde gelen firmalarını ağırlayan ve bu sene 27’ncisi düzenlenen Hometex 2023 Fuarı’nda bir kez daha yerimizi alarak sektörümüzü temsil ediyoruz. Ev tekstili sektörümüz ticaret geçmişimizden aldığı deneyimi, kaliteyi ve tasarımda oluşturduğu farkı alıcıların beğenisine sunacak. Öte yandan, üye firmalarımız yeni trendleri yeşil dönüşümün ışığında inovasyonla harmanlayarak ürettikleri sürdürülebilir ürünleri uluslararası satın alımcılara tanıtacak.”

Denizli’den 185 ülkeye yaklaşık 5 milyar dolarlık ihracat

İhracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Hüseyin Memişoğlu:

“2022 yılında 185 ülkeye, 3.100’e yakın ürün grubunda yaklaşık 5 milyar dolarlık ihracat yapan ilimizde en önemli sektör ev tekstili olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizin 3 milyar doları aşan ev tekstili ihracatının yarısı Denizli’den gerçekleştiriliyor. Alt grup bazında incelediğimizde ise; ülkemizin toplam havlu ihracatının yüzde 75’i, toplam bornoz ihracatının yüzde 65’i ve toplam nevresim ihracatının yüzde 55’i ilimizden yapılıyor. Bu üç ürün grubunda yıllık olarak yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu veriler, Denizli’nin ev tekstili sektöründeki gücünün, köklü geçmişinin ve ihracat potansiyelinin önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.”

DENİB’den 18 adet yurt dışı pazarlama programı

2023 yılının üyelerini uluslararası alıcılarla yoğun bir şekilde buluşturdukları bir yıl olduğunu ifade eden DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “DENİB olarak son bir yılda bu fuarı da dahil ettiğimizde 18 adet yurt dışı pazarlama programı gerçekleştirdik. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren üye firmalarımızın tüm dünyada bilinirliklerini artırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle, Hometex 2023 fuarının tüm katılımcılar için bereketli ve verimli geçmesini diliyorum. DENİB’de görevli çalışma arkadaşlarımız her türlü destek için fuar süresince sahada hazır olacaklar. Son olarak, üye firmalarımızın toplantı organizasyonları için DENİB standını kullanabileceklerini bir kez daha hatırlatmak isterim” dedi.