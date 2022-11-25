Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), İstanbul’da düzenlenen Helal Expo’da 63 metrekarelik stand açarak ilk kez katılım sağladı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), İstanbul’da düzenlenen Helal Expo’da 63 metrekarelik stand açarak ilk kez katılım sağladı.

Denizli İhracatçılar Birliği 24-27 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Helal Expo’ya katılım sağlıyor. Fuara 63 metrekarelik stand alanıyla katılan DENİB Helal Expo’da ilk kez yerini aldı. Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, dünyada helal sektörünün hacminin 7 trilyon dolara ulaştığını belirti. Başkan Memişoğlu, “Denizli olarak yıllık bazda 300 milyon dolarlık gıda ihracatı yapıyoruz. 528 farklı GTİP’te gıda ürününü 135 ülkeye ihraç ediyoruz. Bu anlamda, gıda sektöründe ürün çeşitliliğimizin çok fazla olduğunu ifade edebiliriz. İstanbul’da düzenlenen bu etkinlik dünyanın en büyük Helal Fuarı konumunda bulunuyor. DENİB olarak Helal Expo’ya ilk kez katılım sağladık. Stand alanımızda üyelerimize ikili iş görüşmesi yapma fırsatı sunuyoruz. Fuarın tüm katılımcılar ve ziyaretçiler için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

"Fuara katılan tüm paydaşlara başarılar diliyorum"

Fuarla ilgili görüşlerini paylaşan DENİB Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya Çalışkan ise şunları söyledi:

“Denizli gıda sektörü kuruyemişten su ve süt ürünlerine, aromatik bitkilerden yaş meyve-sebzeye kadar çok çeşitli ürün gamına sahip. Helal Expo’da DENİB olarak açtığımız standımızda Denizli gıda sektörünü tanıtıyoruz. Fuara katılan tüm paydaşlara başarılar diliyorum, hayırlı bir fuar olmasını temenni ediyorum.”