Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Danimarka ve İsveç’e olan ihracatını artırmak amacıyla 12-16 Haziran 2023 tarihleri arasında Kopenhag ve Stokholm’de ev tekstili sektörüne yönelik olarak Ur-Ge yurt dışı pazarlama programı düzenledi.

Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle, Denizli İhracatçılar Birliği tarafından yürütülen Denizli Ev Tekstili Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı, Uluslararası Rekabet Geliştirme (Ur-Ge) Projesi çerçevesinde 14 Haziran tarihinde Kopenhag’da ve 16 Haziran tarihinde Stockholm’de ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Proje üyesi 9 firma ve 14 kişiden oluşan heyet, Danimarka ve İsveç’in önde gelen satın alımcılarıyla 150’nin üzerinde görüşme yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Stokholm Büyükelçisi Yönet C. Tezel, Stokholm Ticaret Müşaviri Gökhan Örnek ve Kopenhag Ticaret Müşaviri Çağrı A. Kale katılımcı firmaları ziyaret ettiler. Firmalarla pazar hakkında bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulunarak, söz konusu programların başarılı geçmesi temennilerini ilettiler.

Aynı zamanda toptan ve perakende merkezlerinin de ziyaret edildiği yurt dışı pazarlama programlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, şunları söyledi:

“Denizli olarak, 2022 yılında Danimarka’ya ihracatımız 50,9 milyon dolar, İsveç’e ihracatımız ise 25,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı pazarlama programlarımız kapsamında, proje katılımcısı olan 9 firmamız Danimarka ve İsveç’te 150’nin üzerinde görüşme yaptı. Özellikle Avrupa ülkelerine yönelik düzenlenen programların yakın bir gelecekte karşımıza çıkacak olan Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması kapsamında önemli bir yeri bulunuyor. Avrupalı alıcıların tedarikçilerden beklentileriyle ilgili olarak yüz yüze görüşmelerin oldukça faydalı olacağını düşünüyorum.”

“İskandinavya, potansiyeli yüksek bir Pazar”

Tekstil ve hazır giyim sektöründe kabul görmüş markalarıyla ve kaliteye verdiği önemle bilinen İskandinavya’nın Denizli için potansiyelin yüksek olduğu bir pazar olduğunu belirten Başkan Hüseyin Memişoğlu, “Bu ülkelerde refah düzeyi yüksek, bu yüzden katma değeri yüksek ürünler öncelikli tercihleri oluyor. Ürünlerimizin kalite düzeyinin, bu ülkelerin tüketicileri için son derece tatmin edici olduğunu söylemek mümkün. Bu pazarlara olan ihracatımızın önümüzdeki dönemde, gerçekleştirdiğimiz yurt dışı pazarlama programların da desteğiyle giderek artacağına inanıyorum. Denizli İhracatçılar Birliği olarak, Ticaret Bakanlığımızın da desteğiyle yılın ikinci yarısında da çeşitli sektörlerimizin yurt dışı tanıtımları için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.” dedi.