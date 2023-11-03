Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi E-İhracat Sekretaryası iş birliğinde bölgede halihazırda e-ihracat gerçekleştiren veya e-ihracat yapma potansiyeli olan firmalara yönelik olarak E-İhracat Eğitim Programı gerçekleştirildi.

2022 yılının Kasım ayında Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla ‘Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli’nin tanıtımı ilimizde gerçekleştirilmişti. Bu defa yine Bakanlığın koordinasyonu, DENİB ve TİM E-İhracat Sekretaryası iş birliğinde e-ihracat gerçekleştiren veya gerçekleştirmek isteyen firmalarımıza yönelik E-İhracat Eğitim Programı, Denizli’de gerçekleştirildi.

180’in üzerinde katılımcıyla gerçekleşen programın açılış konuşmasanı yapan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu şunları söyledi:

“E-ticaret, giderek daha da artan bir ivme kazanıyor. E-ticaret hacmi 2019 yılında 136 milyar TL, 2022 yılında yaklaşık 6 kat artışla 800,7 milyar TL’ye ulaştı. Bu gelişmedeki temel faktörü insanların alışveriş alışkanlarında yaşanan değişimler olarak değerlendiriyorum. Günümüzde tüketiciler, ihtiyaçları olan ürün ya da hizmet çeşidi fark etmeksizin mobil cihazlarından çok kolay bir şekilde erişim imkanına sahip. Dünya çapında akıllı telefon kullanıcı sayısı 6,5 milyara ulaşmış durumda. Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 83’üne karşılık gelen bu rakam tüketim alışkanlıklarının net bir şekilde değiştiğinin göstergesi. Bu durum, biz ihracatçılar için yeni dönem stratejilerimizi oluşturma ve dijital bir dönüşümün içinde yer almamız anlamına geliyor. Özetle, geleneksel ticaretin oyuncuları dijitale taşınıyor. Araçlar değişse de amaçlar aynı. İhtiyacı keşfeden ilişkiyi yönetir.Sınır ötesi e-ticaret olarak adlandırılan e-ihracat, küresel ticaret ortamında giderek daha fazla önem kazanıyor. Günümüz internet teknolojisinde coğrafi sınırların ortadan kalkmasıyla ortaya çıkan e-ihracat, dijital kanalların yaygınlaşması, lojistik olanakların genişlemesi ve online ödeme yöntemlerinin kolaylaşmasıyla daha da hızlı bir şekilde gelişiyor”

Eğitimin önemine işaret eden Başkan Memişoğlu, 1Bilindiği üzere, brüt ağırlığı 300 kilogramdan az ve değeri 15 bin euroyu geçmeyen eşyalar mikro ihracat kapsamında yurt dışı alıcılarla buluşturuluyor. Mikro ihracatı, girişimciler ve küçük ölçekli işletmeler için global pazara açılmanın en etkili yolu olarak değerlendirebilirim. Geçtiğimiz sene yürürlüğe giren 5986 sayılı Karar kapsamında e-ihracata yönelik uygulanan devlet desteklerinin 2023 yılı için açıklanan e-ticaret hacmimize yansıyacağını düşünüyorum. Bu kapsamda, firmalarımızın küresel anlamda uyum ve dönüşüm süreçlerine yönelik olarak geliştirilen yeni devlet desteği mekanizmaları için Bakanlığımıza, bugün bizimle bir arada olan çok kıymetli katılımcılarımıza, konuşmacılarımıza ve konuklarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.

Programda Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, E- İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojileri Dairesi Şube Müdürü Işıl Alper, Türkiye İhracatçılar Meclisi, E- İhracat Sekretaryası, E- İhracat Uzmanı Simge Ceylan ve Ali İhsan Bars, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Okan Şenel, Mega Merchant CEO’su Yaman Alpata, Exporgin CEO’su Mehmet Erdemi, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Muafiyetler Dairesi Başkanı Deniz Okan Savaş, ShipEntegra CEO’su Ali Ceylan, Seçil Sore, Dijital Pazarlama Yöneticisi Damla Erayhan, E-İhracat ve Dijital Dönüşüm Uzmanı Dr. Emre Reçber, Mentoreis CEO’su İlhan Selçuk, BR Medya CEO’su Ali Akkuş, ASKON Demir, E- Ticaret ve Marka Müdürü Barış Karamil ve Sistem Global Danışmanlık Uluslararası Genişleme Müdürü Hazal Bedir sunum yaptı.

İlginin yoğun olduğu programda, katılımcılar e-ihracatla ilgili bütün sorularını alanında uzman kişilere yöneltme fırsatı buldu.