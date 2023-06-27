Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Yönetim kurulu adına bir açıklama yapan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “2023 yılının ilk yarısını Kurban Bayramı ile birlikte tamamlamış olacağız. Denizli İhracatçılar Birliği olarak bu dönemde, sürdürülebilir ihracat artışı vizyonumuzla farklı etkinlikler ve çeşitli ülkelere birçok yurt dışı pazarlama programı gerçekleştirdik. Yılın ikinci yarısında da aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu doğrultuda Temmuz-Aralık 2023 dönemi için planlamalarımız hazır. Haziran ayının son haftasında ise bayram sevincini tadacağız. Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın huzurunu, mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Sahip olduğumuz bu güzellikleri ailemizle, sevdiklerimizle hep birlikte fazlasıyla paylaşacağımız bu bayramda; sevgimizi, muhabbetimizi ve yardımlaşma duygularımızı artıracağız. Milli ve manevi değerlerini her daim hatırlayarak yaşayan bir toplum olarak bu bayramda da çocuklarını, gençlerini, yaşlılarını ve tüm ihtiyaç sahiplerini unutmayacağımızdan şüphem yok. Bu vesileyle, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın ülkemize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.