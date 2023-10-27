Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ihracatını artırmak amacıyla 22-26 Ekim 2023 tarihleri arasında Dubai’de ev tekstili sektörüne yönelik olarak Ur-Ge yurt dışı pazarlama programı düzenledi.

Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle, Denizli İhracatçılar Birliği tarafından yürütülen “Denizli Ev Tekstili Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı, Uluslararası Rekabet Geliştirme (Ur-Ge) Projesi” çerçevesinde proje üyesi 9 firma ve 14 kişiden oluşan heyet Dubai’de, BAE.’nin önde gelen satın alımcılarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden 40 alıcı firma ile yaklaşık 100 ikili iş görüşmesinin düzenlendiği programı, Dubai Ticaret Ataşesi Muhammed Emin Erkal ederek, katılımcı firmalarla pazar hakkında bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulundu ve söz konusu programın başarılı geçmesi temennisini iletti.

Aynı zamanda toptan ve perakende merkezlerinin de ziyaret edildiği yurt dışı pazarlama programına ilişkin DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu şunları söyledi:

“Ülkemizin Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracatı 2022 yılında yüzde 13,5 artışla 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak Eylül döneminde ise ihracat rakamımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,5 oranında artışla 3,5 milyar dolara ulaştı. Birleşik Arap Emirlikleri’ne ülkemizin tekstil-konfeksiyon ihracatı 2022 yılında yüzde 1 artarak 226 milyon dolar oldu. 2023 yılının ilk üç çeyreğinde ise ülkemizin söz konusu sektörden ihracatı yüzde 21 azalışla 139 milyon dolar seviyesinde seyrediyor.

Denizli’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracatı ise; 2022 yılında yüzde 35,3 artışla 52,3, 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde ise yüzde 7 artışla 40,7 milyon dolar seviyesine ulaştığını görüyoruz.

Birleşik Arap Emirlikleri’ne olan ihracatımızın önümüzdeki dönemde, gerçekleştirdiğimiz yurt dışı pazarlama programların da desteğiyle giderek artacağına inanıyorum.

Denizli İhracatçılar Birliği olarak, Ticaret Bakanlığımızın da desteğiyle yılın son aylarında da çeşitli sektörlerimizin yurt dışı tanıtımları için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Polonya, Rusya ve Suudi Arabistan’a yönelik yurt dışı pazarlama programları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”