Denizli’nin 2-3 bin yıllık tekstil geçmişiyle sektörde iddialı olduğunu belirten Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Hometex Fuarında kendi markalarımızla Afrika ve Arap ülkelerinin yanı sıra Orta Asya ve Rusya gibi eski doğu bloğu ülkelerine mal sattığımız müşterilerimizle buluşuyoruz” dedi.

16-20 Mayıs 2023 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen Hometex 2023 Fuarı’nda Denizli’den 96, Uşak’tan 6 olmak üzere Denizli İhracatçılar Birliği üyesi toplam 102 firma katılımcı olarak yer alıyor. Denizli İhracatçılar Birliği’nin (DENİB) info stant ile katılım sağladığı ve 5 gün boyunca devam edecek fuarda firmaları yalnız bırakmayan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, fuarın ev tekstilinin markası olan Denizli için büyüm önem taşıdığını belirtti.

Fuarın ilk gününün normal seviyede bir katılımla tamamlandığına işaret eden DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Bu fuar, pandemi sonrası yapılan ikinci ev tekstili fuarı niteliğini taşıyor. Verilen aradan sonra geçen yıl da fuar yapılmıştı. Pandeminin etkisinin giderek azaldığını görüyoruz. Bunu 1 ay önce İzmir’de düzenlenen mermer fuarında da yaşamıştık. Ocak ayında düzenlenen Heimtextil Fuarı ve DENİB olarak katıldığımız gıda ve kablo ile ilgili fuarlarda da bu durumu gözlemledik. Artık pandemi etkisini kaybetmiş durumda, insanlar normal hayata döndüler” diye konuştu.

“Denizli ev tekstili sektörünün önemi bir markasıdır”

Denizli olarak Hometex 2023 Fuarına güçlü bir katılım gerçekleştirdiklerine değinen Memişoğlu, “Denizli olarak 96 ve 6 da Uşaklı üyemiz olmak üzere 102 DENİB üyesi firmayla fuarda yerimizi aldık. Fuara 850 firmanın katıldığını göz önünde bulundurursak, bu Denizli’nin sektördeki ağırlığın ortaya koyuyor. Türkiye’nin 3,5 milyar doları aşan ev tekstili ihracatının 1 milyar doları aşan kısmını direk Denizli yapıyor. Diğer şehirlerden yapılan yan tedariklerle birlikte ev tekstilindeki havlu, çarşaf ve bornoz anlamında yüzde 80’ini Denizli’nin ürettiğini düşünüyorum. İhracata giden malların yüzde 65’i direk Denizli’den gümrükleniyor. 2-3 bin yıllık tekstil tecrübesi bulunan Denizli, bu konuda iddialı olduğunu herkese gösterdi. Ben Denizli’nin bundan sonraki süreçte de bu başarısını devam ettireceğini düşünüyorum. DENİB olarak burada kendi standı olmayan üyelerimize hizmet vererek, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Firmalarımız gelip DENİB standını kullanıyor ve görüşmelerini gerçekleştiriyorlar. Bu hizmeti sadece burada değil, başka fuarlar ve sektörlerde de sağlıyoruz. İnşallah bugün buraya umutla gelen firmalarımız, aynı umut ve mutlulukla geri dönerler. Fuarın bereketli geçeceğine dair bir kanaatimiz var. Ben de kendi firmamla 19’uncı kez bu fuarda yer alıyorum” şeklinde konuştu.

“Hometex Fuarının bizim için ayrı bir önemi var”

Denizli markalarının fuarda yurt dışındaki müşterileriyle görüşme imkanı bulduğuna işaret eden Memioğlu, açıklamalarını şöyle tamamladı:

“Hometex Fuarının, son 5-6 yılda özellikle kendi markasıyla satış yapan firmaların daha ön plana çıkması nedeniyle bizim için bir ayrıcalığı var. Bu da markalı ihracat, yüksek katma değerli ihracat anlamında ülkemize ayrı bir katkı sağlıyor. Çünkü bir malı kendi markanız ile satıyor iseniz, eğer o malın fasoncusu değilseniz mutlaka kilogram başına malınızın değerini artırabiliyorsunuz. Ben Hometex’i bu açıdan ayrı bir yere koyuyorum. Heimtextil’i dünyanın en büyük ev tekstili fuarı diyebiliriz ama Hometex kendi markalarımızla kendi müşterilerimize, özellikle 3-4 saatlik uçuş mesafesindeki Afrika ve Arap ülkelerinin yanı sıra Orta Asya ve Rusya gibi eski doğu bloğu ülkelerine mal sattığımız, oralarda var olduğumuz biz pazara hitap ediyor. Zaten buradaki katılımcıların çoğu da Almanya’ya gitmektense burayı tercih edenler. Çünkü burada vize problemi yok, Türkiye’de kendilerini daha rahat hissediyorlar. Türkiye’yi güvenli bir ülke olarak gören katılımcılar, burada daha rahat dolaşıp hareket edebiliyorlar. Seçim nedeniyle yapılan dezenformasyonlar nedeniyle bazı insanların bu fuara gelmediğini ve ziyaretlerini iptal ettiklerini öğrendik. İnşallah onlarda seçim sonuçlarını ve Türkiye’deki demokratik ortamı görerek biran önce biletlerini alıp buraya gelirler ve stantlarımızı gezerler”