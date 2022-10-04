Denizli’nin ihracat verilerini açıklayan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Denizli ihracatı yüzde 9,7 azalışla 383 milyon dolar, DENİB üyelerince gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 10,2 azalışla 292 milyon dolar oldu” dedi.

Denizli’nin ihracat verilerini açıklayan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Denizli ihracatı yüzde 9,7 azalışla 383 milyon dolar, DENİB üyelerince gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 10,2 azalışla 292 milyon dolar oldu” dedi.

Eylül ayı ihracat verileri açıklandı. İhracat verilerine ilişkin yazılı açıklama yapan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Ülkemiz ihracatının Eylül’de yüzde 9,2 yükselişle 22,6 milyar dolar, TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatının yüzde 9,7 azalışla 383 milyon dolar, DENİB üyelerince gerçekleştirilen ihracatın ise yüzde 10,2 azalışla 292 milyon dolar oldu” dedi. Başkan Memişoğlu, gelişmiş ülkelerde belirgin bir şekilde devam eden resesyon tehdidinin, buna bağlı olarak sipariş taleplerinin azalmasının, emtia fiyatlarındaki gerilemenin, geçtiğimiz yıl aynı dönemin baz etkisinin ve enerji maliyetlerindeki artışın ihraç fiyatları üzerindeki olumsuz etkisinin Denizli ihracatında yaşanan azalışta pay sahibi olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz sene Eylül ayı ihracatımızda rekor kırdığımız aylardan biriydi. Aylık bazda 425 milyon dolara ulaşmıştık. Bu seneki düşüşte baz etkisinin olduğunu belirtmemiz mümkün. 2020 eylül ayına baktığımızda ise 323 milyon dolarlık bir ihracat karşımıza çıkıyor” dedi.

Başkan Erdoğan, "İlimizin eylül ayındaki ihracat verilerini daha detaylı incelediğimizde; tekstil-konfeksiyon sektörümüzün ihracatı yüzde 21 azalışla 108 milyon dolar olurken, elektrik-elektronik sektörümüzün ihracatı yüzde 1,5 artışla 70 milyon dolar, demir-demir dışı metaller sektörümüzün ihracatı yüzde 4,2 azalışla 54 milyon dolar, madencilik sektörümüzün ihracatı ise yüzde 12,7 azalışla 23 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında dikkat çeken sektörler ihracatını yüzde 30 artırarak 5,8 milyon dolara taşıyan makine ve aksamları sektörü ile yine ihracatını yüzde 30 artırarak 3,6 milyon dolara ulaşan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar sektörü oldu" ifadelerini kullandı.

"İsrail’e ihracatımız yüzde 46,6 yükselişle 22 milyon dolar oldu"

İhracat yapılan ülkelerin verileni paylaşan Başkan Erdoğan, "Ülke bazında değerlendirdiğimizde ise, Eylül ayında ilimiz ihracatında ilk sırada olan İngiltere’ye yapılan ihracatımız yüzde 18,8 azalışla 53 milyon dolar oldu. Ardından gelen ABD’ye olan ihracatımız yüzde 34 azalışla 35,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya’ya ihracatımız yüzde 5,7 azalışla 35 milyon dolar, İtalya’ya ihracatımız yüzde 8,9 azalışla 29 milyon dolar, İsrail’e ihracatımız yüzde 46,6 yükselişle 22 milyon dolar oldu" dedi.