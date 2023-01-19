DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı, dünyanın en önemli hazır giyim fuarlarından olan Premiere Vision Newyork’da stant açan Denizlili ihracatçıları yalnız bırakmadı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı, dünyanın en önemli hazır giyim fuarlarından olan Premiere Vision Newyork’da stant açan Denizlili ihracatçıları yalnız bırakmadı.

Hazır giyim sektörünün dünyadaki önemli buluşma noktalarından olan Premiere Vision Newyork Fuarı, 17-18 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, EHKİB Başkanı Burak Sertbaş ve UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, ABD pazarında Türk ürünlerinin tanıtımı ve pazar payının artırılması için Newyork Başkonsolosu Reyhan Öztürk, Ticaret Ataşeleri Bilgehan Ramazan Caner ve Filiz Köseyener ve tekstil sektörü paydaşları ile toplantılar gerçekleştirdi.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu’nun da aralarında bulunduğu heyet, 97 katılımcı olan fuarın 47’si Türk firmalarına ait olan Premiere Vision Newyork Fuarına katılan Türk firmalarının standlarını gezerek, başarı temennilerini iletti. DENİB Başkanı Memişoğlu, Denizli’den fuara katılan Gamateks ve Bezsan Tekstil stantlarını da ziyaret ederek, firma yetkililerinden bilgi aldı.