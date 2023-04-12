Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi. Geride kalan yılın değerlendirmesini yapan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu; “2022 yılı Denizli geneli ihracatımız yüzde 2,8 oranında artışla 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşti” dedi.

DENİB üyeleri, 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı için hizmet binasında bir araya geldi.

Genel kurulda konuşan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Öncelikle 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinde desteklerini esirgemeyen üyelerimize teşekkür ediyorum. 2022 yılı Denizli geneli ihracatımız yüzde 2,8 oranında artışla 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Denizli’den 2022 yılında 25 farklı sektör ve 3029 farklı ürün grubunda 185 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Tekstil-Konfeksiyon sektörünün toplam ihracatımızdaki payı 1,6 milyar dolar ile yüzde 35,9, kablo sektörünün payı 808 milyon dolar ile yüzde 17,2, bakır tel sektörünün payı 617 milyon dolar ile yüzde 13,1, tarım sektörünün payı 338 milyon dolar ile yüzde 7,2 ve son olarak doğal taş sektörünün payı 279 milyon dolar ile yüzde 5,9 olarak kayıtlarımıza geçti. Ayrıca, 2022 yılında kimyevi maddeler, makine ve aksamları, su ürünleri ve hayvansal mamüller sektörlerinde dikkat çekici ihracat artışları yaşandı” dedi.

“Aktif ihracatçı firma sayımız 1660 oldu”

Denizli’den en fazla ihracat yapılan ülkelere değinen Başkan Memişoğlu; “2022 yılında Denizli’den en fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülke İngiltere, ABD, Almanya, İtalya ve İsrail olarak sıralandı. 2022 yılı Mart ve Haziran aylarında Denizli, Türkiye geneli sıralamada 7. sıraya yerleşti. Ocak, Nisan, Temmuz, Ağustos ve Ekim aylarında 8. Sırada yer aldı, ancak yıl genelini 9. sırada tamamladı. Bunun yanı sıra, 2022 yılında 276 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Mevcut durumda üye sayımız 4 bin 383 olup, 2022’deki aktif ihracatçı firma sayımız bin 660 oldu. Ben de bu vesileyle tüm ihracatçılarımıza sağladıkları katkıdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Kısaca gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere değinecek olursak, 2022 yılı Nisan ayından bu yana toplamda 16 adet yurt dışı pazarlama etkinliği düzenledik. 2022 yılı Mayıs ayında Hometex, Haziran ayında Heimtextil, Eylül ayında Marmomac, Kasım ayında Helal Expo Gıda fuarlarına katıldık. 2023 yılı Ocak ayında Heimtextil, Mart ayında ise Middle East Energy ve Suudi Arabistan Türk İhraç Ürünleri fuarında yerimizi aldık. Bu fuarlarda 226 Denizlili katılımcı yer alırken, standlarımızda 400’den fazla ziyaretçi görüşmelerini gerçekleştirdi. Yurt dışı pazarlama etkinliklerimizde toplamda 9 farklı heyet programı düzenlendi. Bu organizasyonlarda 109 yerli firmamız ile farklı ülkelerden 264 yabancı firma arasında bin 150’den fazla ikili iş görüşmesi yapıldı” şeklinde konuştu.

“Japon alım heyeti Denizli’ye gelecek”

Yılın geri kalanında planlanan faaliyetlerden de bahseden Memişoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu ayın sonunda doğal taş sektörüne yönelik alım heyeti çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, ev tekstili sektörümüze yönelik geçtiğimiz Şubat ayında düzenlediğimiz Japonya yurt dışı pazarlama programına ek olarak Mayıs ayı içerisinde Japonya’dan bir alım heyetini ilimize getirmeyi planlıyoruz. Bakanlığımızın uzak ülkeler stratejisi dahilinde Arjantin ve Kanada’ya yönelik Birliğimiz için ilk olacak genel ticaret heyetleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ev tekstili sektörümüze yönelik olarak Danimarka, İsveç ve ABD’ye heyet düzenlemeyi planlıyoruz. Önümüzdeki Eylül ayında yine İtalya’nın Verona kentinde düzenlenen Marmomac fuarında yerimizi almayı düşünüyoruz. Genel kurul toplantımızın Birliğimize ve üyelerimize hayırlı olması temennisiyle ediyorum.”