Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Geçtiğimiz sene 4.6 milyarlık bir ihracat yaptık. Bu yıl Kasım sonu itibariyle 4.7 milyar TL’nin üzerinde bir ihracat rakamımız var. İnşallah yılsonunu yüzde 5 ile 6 ihracat artışıyla kapatacağız” dedi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Geçtiğimiz sene 4.6 milyarlık bir ihracat yaptık. Bu yıl Kasım sonu itibariyle 4.7 milyar TL’nin üzerinde bir ihracat rakamımız var. İnşallah yılsonunu yüzde 5 ile 6 ihracat artışıyla kapatacağız” dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından Eylül 2022’de kamuoyuyla paylaşılan “Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli Bilgilendirme Programı” çerçevesinde, uygulamalarının ihracatçılara daha etkin şekilde duyurulması amacıyla Bakanlık yetkilileri tarafından bilgilendirme faaliyetleri düzenliyor.

Bu amaçla Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB ) ev sahipliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında DENİB üyeleri, Ticaret Bakanlığı tarafından bilgilendirildi. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Erbülent Kurşun’un da katıldığı toplantıya, DENİB üyesi firmaların temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Bilgilendirme programında KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanlığı’ndan Ticaret Uzmanı Deniz Koray Tunçel, Fuarlar Dairesi Başkanlığı’ndan Ticaret Uzmanı Yağmur Demirel, Markalaşma ve Tasarım Destekleri Dairesi Başkanlığı’ndan Ticaret Uzmanı Barış Zeybek, E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi Başkanlığı’ndan Ticaret Uzmanı Hatice Şafak Bozkır Aydoğmuş, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Denizli Şube Müdürlüğü Yıldırım ve İhracatı Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz, DENİB üyelerine sunum yaptı.

Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli ve Bilgilendirme Programı bilgilendirme toplantısının Bursa’nın ardından 2’inci kez Denizli’de düzenlendiğine işaret eden DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Türkiye’de bu toplantının Bursa’dan sonra ikinci yapılıyor. Bakanlığımızın ihracat şehri olan Denizli’ye verdiği önemi gösteriyor. Bu toplantıda Ticaret Bakanlığımızın İhracat Genel Müdürlüğü ve daire başkanlıklarındaki kıymetli bürokratlarımız devlet destekleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor. Daha çok e ticaret, fuar, pazarlama destekleri gibi birçok önemli konuda bilgilendirmeler yapılıyor. Öğleden sonrada ihracatçılık finansmanı erişimi ile ilgili problemleri anlamak ve çözmek için sunumlar yapılacak. Özellikle ihracatçının finansmana erişimi ve teminat sıkıntılarına da değinilecek. İhracatçıların paraları oradaki havuza toplanarak, bu ihracatçılara bankalara karşı teminat olarak gösterilecek. Bu proje 4 yıl içinde tamamlanacak. 4 yıl sonra bir ihracat firması, ihracat taahhütlüyle kendi şahsi teminat vermeden bankalardan kredi kullanabilecek. Bu konuyu uzmanları bir daha katılımcılarımıza anlatacak. Katılım çok güzel” dedi.

DENİB 4.7 milyar ihracat rakamını yakaladı

Denizli’nin ülke ihracatı açısından önemli bir kent olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, “Denizli 2 bin 600 ayrı firmayla, 183 ülkeye ihracat yapan bir şehir. Biz de tekstil, mermer, gıda, turizm ve yazılım gibi birçok önemli ürün var. Denizli İhracatçılar Birliği bölgesel bir birlik ve bütün sektörleri bünyesinde barındırıyor. DENİB olarak geçtiğimiz sene 4.6 milyarlık bir ihracat yaptık. Bu yıl Kasım sonu itibariyle 4.7 milyar TL’nin üzerinde bir ihracat rakamımız var. İnşallah yılsonunu yüzde 5 ile 6 ihracat artışıyla kapatacağız” diye konuştu.

Firmaların fuarlara katılımına getirilen limitin kaldırılması için Bakanlık yetkililerine talepte bulunduklarını açıklayan Memişoğlu, şöyle konuştu:

“Burada eksik kalanları birinci elden siyasilere iletiyoruz. Limit durumunu kaldırmaya çalışacağız. Az önce limit durumunun kaldırılması için talep ettik. Bakan Beye de aynı zamanda söyleyeceğiz”