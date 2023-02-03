DENİB Akademi, “İllustrator Silüet Workshop Eğitimi”ni Denizli İhracatçılar Birliği hizmet binasında düzenledi.

DENİB Akademi, “İllustrator Silüet Workshop Eğitimi”ni Denizli İhracatçılar Birliği hizmet binasında düzenledi.

Eğitmen Aynur Atıcı tarafından gerçekleştirilen eğitim programında; Illustrator Silüet workshop, görsel belirleme, illustrator silüet (avatar) çizimi, illustrator silüetleri renklendirme ve photoshopta efeklendirme konuları detaylı bir şekilde ele alındı. İlginin yüksek olduğu eğitim programı, yapılan sunumların ve paylaşımların ardından interaktif bir şekilde soru-cevap bölümüyle devam etti. DENİB Akademi bünyesinde çerçeveli bir şekilde yıl boyunca devam edecek olan eğitim faaliyetleri çerçevesinde 9 Şubat 2023 tarihinde “Kurumsal Sürdürebilirlik Eğitimi” online platformda gerçekleşecek.