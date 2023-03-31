DENİB Akademi, ’Şirketler için etkili LinkedIn kullanımı ve yönetimi eğitimini’ 30 Mart 2023 tarihinde Denizli İhracatçılar Birliği Hizmet Binasında düzenledi.

Geniş bir network ağı oluşturmak, şirket itibarını ve imajını güçlendirmek, ayrıca iş ilişkilerini desteklemek amacıyla en yaygın kullanılan sosyal medya platformlarından biri olarak bilinen LinkedIn, yeni dönemde B2B Marketing stratejisiyle ön planda. İlerleyen teknoloji çağı ile birlikte dijital dönüşümün kaçınılmaz hale gelmesiyle şirketler de hızla uyum sürecine girdi. Bu uyum sürecini desteklemek amacıyla DENİB Akademi faaliyetlerini sürdürüyor.

Sosyal medya uzmanı eğitmen Özkan Yılmaz tarafından gerçekleştirilen eğitim programında; LinkedIn’de marka konumlandırma, şirket sayfası düzenleme ve içerik oluşturma stratejileri, güvenlik, iş ilanları, reklam modelleri ve kampanya yönetimi, raporlama ve analiz teknikleri ve şirketler arası pazarlamada LinkedIn kullanımı konuları teferruatlı bir şekilde ele alındı. 200’e yakın başvurunun olduğu eğitimde ayrıca, Linkedln kurumsal çözümleri, bütüncül iletişim için Linkedln hayat sayfası, satış odaklı pazarlama için sales navigatör ve yıldız çalışanlara ulaşmak için recruiter keşfi anlatıldı. Toplamda 6 saat süren eğitim programında Linkedln’de çalışan-şirket bağlılığı oluşturma, şirketler arası pazarlamada (B2B) Linkedln kullanımı ve B2B pazarlama konuları da işlendi. İnteraktif bir şekilde devam eden eğitim programında; B2B pazarlama için Linkedln’in önemi, Linkedln’de B2B pazarlama stratejisi oluşturma, şirketten müşteriye pazarlamada (B2C) Linkedln kullanımı, B2C pazarlama, Linkedln’de B2C pazarlama stratejisinin

oluşturulması, influencer marketing, önemi ve kampanyalarının yapımı, micro-ifluencer kavramı ve Linkedln için düşünce liderliği kavramı gibi konular eğitimde ele alınan diğer konular arasında yer aldı.

DENİB Akademi bünyesinde detaylı bir şekilde yıl boyunca devam edecek olan eğitim faaliyetleri çerçevesinde 6 Nisan 2023’te “Değer Akış Haritalama (VSM) Eğitimi” gerçekleşecek.