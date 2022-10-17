16 Ekim 2022 tarihlerinde Denizli İhracatçılar Birliği’nde “İleri excel uygulamaları eğitimi” düzenledi.

16 Ekim 2022 tarihlerinde Denizli İhracatçılar Birliği’nde “İleri excel uygulamaları eğitimi” düzenledi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), akademi eğitimlerinde 15-16 Ekim 2022 tarihlerinde ileri excel uygulamaları eğitimi düzenledi. Ömer Bağcı tarafından sunulan eğitim programında, genel excel kullanımı, belge üzerinde hızlı hareket etme ve excel kısayolları, veri girişinde zaman kazandıran excel teknikleri, bilinmeyen excel özellikleri, koşullu biçimlendirmeleri uygulamak, verilerinizin girdisini doğrulamak, veri doğrulama ile hücrelere giriş şartları vermek, excel’in sık kullanılan fonksiyonları, çözücü ile çalışmak, çözücü’yü kullanmak, özet tablo raporlamaları oluşturmak, özet tablo mantığını anlamak, özet tabloları hızlı bir biçimde biçimlendirmek, özet tablo seçenekleri ile çalışmak, özet tabloları birleştirmek ve faklı tablolardan tek tablo oluşturmak, dilimleyicileri kullanmak, makro oluşturmak, makroları düğmelere atamak ve makro kodlarına müdahale etmek gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. Eğitim programı, katılımcılar ile interaktif ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti.

DENİB Akademi eğitimlerine, 20 Ekim 2022 tarihinde online olarak düzenleyecek olduğu “Nörobilim ve Stres Yönetimi Eğitimi” ile devam edecek. Eğitimlere dair detaylı bilgiler Denizli İhracatçılar Birliği’nin internet adresi üzerinde yer almaktadır.