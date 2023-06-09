Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi tarafından düzenlenen “Sevkiyat ve Yükleme Kontrolleri Kalite Standartları-UKCA Belgelendirme” eğitimi, geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

DENİB Akademi tarafından organize edilen “Sevkiyat ve Yükleme Kontrolleri Kalite Standartları - UKCA Belgelendirme “ eğitimi, Denizli İhracatçılar Birliği hizmet binasında eğitmen Osman Onur Kaya’nın katılımıyla düzenlendi. Kaya, yaptığı açıklamada; “Bilindiği üzere, Brexit süreciyle birlikte İngiltere Avrupa Birliği’nden ayrıldı ve uluslararası ticaret ile ilgili yeni düzenlemeler gündeme geldi. Bu çerçevede AB yönetmeliklerine göre uygunlukları CE standartları ile belirlenen oyuncak, makine ve elektrikli cihazların denetimi 2023 yılı itibariyle UKCA (UK Conformity Assessed) ile yapılmaya başlandı. UKCA kısaca, söz konusu ürünlerin sağlık, güvenlik ve çevre düzenlemeleri standartlarına uygunluğunu denetleyen bir mekanizma olarak karşımıza çıktı” dedi.

Programında özellikle Birleşik Krallık bölgesine ihracat yapan firmalar için yer verilmesinde fayda görülen eğitimin ilk bölümünde, yükleme kontrollerinin önemi, yükleme kontrollerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve yükleme kontrolünün raporlaması konularına değinildi. Programın ikinci bölümünde ise UKCA dahilinde ve etkilediği ürün grupları hususları değerlendirildi.

DENİB Akademi faaliyetlerindeki ir sonraki eğitim olan “Sürdürülebilir Performans Yönetimi” başlıklı eğitim, 15 Haziran 2023 Perşembe günü Denizli İhracatçılar Birliği hizmet binasında gerçekleşecek.