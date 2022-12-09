DENİB Akademi, “Genel Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı’ eğitimini, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda, “Dış Ticarette Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri" eğitimi ise Denizli İhracatçılar Birliği’nde düzenledi.

DENİB Akademi, “Genel Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı’ eğitimini, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda, “Dış Ticarette Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri" eğitimi ise Denizli İhracatçılar Birliği’nde düzenledi.

DENİB Akademi, “Genel Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı" eğitimini Denizli İhracatçılar Birliği ile Uşak Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde 7 Aralık 2022 tarihinde Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda, “Dış Ticarette Teslim Şekilleri (Incoterms 2020) Dış Ticarette Ödeme Şekilleri" eğitimi ise 8 Aralık 2022 tarihinde Denizli İhracatçılar Birliği’nde düzenledi. Kızılkaya Akademi’den Eray Dağnık tarafından sunulan eğitim programında; gümrük rejimleri, ithalat ve ihracat rejimi kararları, ithali ve ihracı yasak eşyalar ile izne bağlı eşyalar, gümrük kanunu ve gümrük yönetmeliğinin önemli hükümleri, gümrük idarelerine karşı sorumluluklar ve haklar, dış ticarete konu eşyanın gümrük işlemleri öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler konu başlıkları, Aysuda Meryem Köksal tarafından sunulan programda ise dış ticarette teslim şekilleri (Incoterms 2020), dış ticarette ödeme şekilleri konu başlıkları üzerinde duruldu.

Eğitim programları, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti. DENİB Akademi Eğitimlerine, 15 Aralık 2022 tarihinde düzenlenecek olan “Desen Tasarımda Fark Oluşturmak- Marka ve Ürün Tanımlama (Workshop) Eğitimi” ile devam edecek.