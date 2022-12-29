Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi, ITC Market Access Tools Uygulamaları Eğitimini, Denizli İhracatçılar Birliği konferans salonunda düzenledi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi, ITC Market Access Tools Uygulamaları Eğitimini, Denizli İhracatçılar Birliği konferans salonunda düzenledi.

Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü’nden Ceyhun Yeşilşerit tarafından sunulan eğitim programında; kime ne satacağız, değer ve rekabet, uluslararası pazarlamada ne farklı, temel yol haritaları, stratejik rekabetçi istihbarat, neyi arayacağız, uluslararası pazar verileri, Dünya ticaret verileri, uluslararası ihaleleri takip, uluslararası standartları takip, uluslararası yatırımları takip, pazar bilgi sistemi, gerçek zamanlı gıda birim fiyatları, potansiyel pazarları belirleme ve ülkenin rekabet gücü konu başlıkları üzerinde duruldu. Eğitim programları, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti.