Kastamonu’da Şeker Fabrikası’nda işlenmek üzere üretilen şeker pancarının hasadı devam ediyor. Üreticiler, bu yılki sezonda dengesiz yağışlar sebebiyle verimde düşüklük yaşandığını ve alım fiyatlarından da memnun olmadıklarını ifade etti.

Türkiye’deki şeker fabrikalarında şeker imalatı için pancar yetiştiren üreticiler hasada devam ediyor. Kastamonu’da özel makinelerle hasat yaptıktan sonra ürünlerini ihtiyaç doğrultusunda bölgedeki en yakın fabrika olan Kastamonu Şeker Fabrikası’na teslim eden şeker pancarı üreticileri, hummalı bir çalışma yürütüyor. Kastamonu’da en çok pancar yetiştirilen Devrekani ve Seydiler ilçesinde çiftçilerin zorlu pancar hasadı da tüm hızıyla devam ediyor. Bölge halkının geçim kaynağı olan Seydiler’de ekilen şeker pancarı, büyük emeklerle tarladan söküldükten sonra Kastamonu Şeker Fabrikasına teslim ediliyor.

Özellikle ilkbahar mevsiminde yaşanan dengesiz yağışlar sebebiyle tarlalarını ekime hazırlayamayan üreticiler, devamında da şiddetli yağışlar nedeniyle bu yıl ki verimin düşük olduğunu söylediler. Verim kaybının yanı sıra alım fiyatlarında da düşük olmasından ötürü şikayetçi olan üreticiler, buna rağmen pancar ekmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kastamonu’da bu yıl 133 köyde, 2 bin 920 çiftçi tarafından 81 bin 580 dekar alanda ekimi yapılan şeker pancarından 425 bin ton rekolte bekleniyor.

“Alın terimizle üretmek için çalışıyoruz”

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde pancar yetiştiriciliği yapan Cihan Hasanbaşoğlu, “Kastamonu’da 5 yıldır pancar üreticiliği yapıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda pancarda hasat dönemi başladı. Söküyoruz kazasız belasız İnşallah, tüm üreticilerimize iyi bir kazançlı sezon diliyorum. Bereketli olsun diyeceğim ama ister istemez bu yıl bizlere verilen fiyatta bizler gibi pancar üreticilerinin büyük çoğunluğu memnun değil. Yine de Allah bereket versin diyoruz. Tarlada bereket vardır diyoruz. Elimizden geldiğince bir tane dahi pancarı zayi etmeden fabrikaya teslim edebilmek için alın terimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Bizler, bu işin içinde olduğumuz için nasıl bir hesap yapıldı bilemiyoruz. Tarla kiraları ne yazık ki bir miktar yükseldi. Pancar kazandırıyor diye adı çıktı fakat çok yüksek fiyatlar söylemeye başladılar. İlaçların fiyatları yükseldi, mazot fiyatları arttı. Bu zamlar karşısında bizlerde pancar üretebilmek için çalışıyoruz, çaba gösteriyoruz. Alın terimizle üretmek için çalışıyoruz. Ne yazık ki birileri de bu kazancımıza, bu üretimimizin önüne set vurmaya, bunu engellemeye çalışıyor gibi geliyor. Ekmesek olmuyor, tarlalarımız boş kalacak. En azından vatanımız için üretelim, üretelim ki ülkemiz de bizlerde kazançlı çıkalım. Belki ilerleyen yıllarda fiyatlarda düzelme olur diye düşünüyoruz” dedi.

“İlkbaharda durmaksızın yağan yağmur sebebiyle bu yıl ki verimin azlığına sebep oldu”

İlkbaharda neredeyse her gün durmaksızın yağan yağmur sebebiyle bu yıl ki verimde düşüklüğüne sebep olduğunu belirten Hasanbaşoğlu, “Bizlerin Kastamonu’da ağırlıklı olarak pancar ekmemizin sebebi ilimizde karasal iklim sert geçtiği için yumru bitkiler biraz daha iyi oluyor. Allah razı olsun, devletimiz bizlere sulama imkanı tanıdı. Pancarımızı istediğimiz zaman sulayabiliyoruz. Bizlere hizmette bulundu ama bu yıl ki iklim şartları ne yazık ki bir hayli sert geçti. İlkbaharda hemen hemen her gün 45 gün boyunca durmaksızın yağan yağmur sebebiyle bu yıl ki verimin azlığına sebep oldu. Verimimiz bu yıl iyi olsaydı daha güzel olacaktı, emeklerimizin en azından karşılığını alırdık. İlkbaharda yağmurlar aşırı yağdığı için tarla hazırlığında, ekim hazırlığında, pancarları ekeceğimiz zaman bizler, Nisan ayının ikinci haftasında pancar ekmeye başlarız, Mayıs ayının ortasına kadar yer yer bölge bölge pancarları ekeriz. Bizimde ekim haftamız Nisan ayının sonlarına doğru denk geliyor. Nisan ayında yağan yağmurlar sebebiyle tarlaya dahi giremedik ne yazık ki. Çünkü aşırı derecede çamur oldu, yağışlar tarlaya ekime hazırlamamıza engel oldu. Bizlerde pancar ekim için günümüzü bulduğu zaman hemen tarlaya girip ekim yapmak zorunda kaldık. Bu da çamura denk geldi. Çamura denk geldiği içinde düzgün zemin hazırlığı olmadı, tohumlar dışarıda kaldı. Hemen arkasından da sert yağışlar geldi. Bunlarda bir hayli bizlerin pancar üretiminde olumsuz olarak etkiledi ve engelledi” şeklinde konuştu.

Kendilerinin bu yıl 130 dekar alana pancar ektiklerini anlatan Hasanbaşoğlu, “Beklentilerimiz bu yıl ne yazık ki pek karşılanmayacak sanırsam. Durum iyiyi göstermiyor, daha yeni başladık hasada, 10 gündür hasat yapıyoruz. Daha bitiremedik. Bitirdikten sonra ortalamasını hesaplayıp durumumuza ona göre bakacağız” ifadelerini kullandı.