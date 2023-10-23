Ankara’da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, dengesini kaybederek balkondan düştü. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şahıs hayatını kaybederken, korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızılcahamam ilçesi Yenice Mahallesi Yenice Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre alkollü olan Uğur Yılmaz, evinin balkonundan bağırarak çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Komşuların şikayeti üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerle uzun süre tartışan Yılmaz, evinin eşyalarını balkondan aşağıya atmaya başladı. Tartışma sırasında dengesini kaybeden Yılmaz, birinci kattaki evinin balkonundan düşerek yere çakıldı. Yılmaz, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.