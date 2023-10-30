Başkent Kulak Burun Boğaz Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Vestibüler Rehabilitasyon konulu toplantı Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Yerleşkesinde gerçekleşti.

Başkent Kulak Burun Boğaz etkinliklerinde her yıl farklı bir konunun ele alındığına ve tüm detaylarıyla konuşulduğuna dikkat çeken Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Yılmaz, ‘’Bu yıl 4. etkinliğimizin konusu Vestibüler Rehabilitasyon, dengeyi geliştirmek ve baş dönmesi ile ilgili sorunları azaltmak için çalışan egzersiz tabanlı bir programdır. Teknolojinin gelişmesiyle daha çok uygulanmaya başlayan Vestibüler Rehabilatasyonu bugün değerli hocalarımızın sunumlarıyla bir çok açıdan değerlendirme fırsatı bulacağız ’’ şeklinde konuştu.

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent N. Özlüoğlu, ‘’ Daha az baş dönmesi için dengeyi korumaya yardımcı olan egzersizleri öğreten, bir denge tedavisi diye tanımlayabileceğimiz Vestibüler Rehabilatasyonun önemi teknoloji ve odyoloji biliminin gelişmesiyle, odyologların da katkısıyla her geçen yıl daha çok artıyor. Bilimsel toplantımızda her yönüyle ele alacağımız Vestibüler Rehabilatasyon konusuna sunumlarıyla katkı sağlayan değerli hocalarımıza ve ilgi gösteren katılımcılarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

Duruş kontrolünde vestibüler sistemin rolü ve vestibüler fonksiyon testleri başta olmak üzere bir çok konunun ele alındığı Vestibüler Rehabilitasyon toplantısı, Prof. Dr. Evren Hızal, Prof. Dr. Haluk Yavuz, Doç. Dr. Fulya Özer ve Doç. Dr. Volkan Akdoğan’ın başkanlıklarıyla dört oturum şeklinde gerçekleşti, katılımcıların soru ve katkılarıyla sona erdi.