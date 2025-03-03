Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi’nde yaşamını sürdüren deneyimli vatandaşlar, merkezde düzenlenen İngilizce kursuna katılarak hem akli gelişimlerine katkı sağlıyor hem de yeni bir dil öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi, duyarlı vatandaşların desteklerini Eskişehir’e kazanım olarak sunmaya devam ederken, Özöğüt ailesi tarafından inşaat giderleri karşılanan Metin Özöğüt Yaşam Merkezi de faaliyetlerine devam ediyor. Yaşamını merkezde sürdüren deneyimli vatandaşlar, günlerini keyifli, sağlıklı ve huzurlu biçimde geçiriyor. Merkezde deneyimli vatandaşların sağlıklı yaşam sürdürebilmeleri için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında atölye ve kurslar da düzenleniyor. Gerçekleştirilen kurs ve atölye çalışmalarıyla deneyimli vatandaşların akli ve fiziksel gelişimleri de destekleniyor. Merkezde yeni açılan İngilizce kursuna katılan deneyimli vatandaşlar, hem akli süreçlerini destekliyor hem de yeni bir dil öğrenmenin keyfini yaşıyor.

"Merkezimiz Türkiye’de bir tane"

Ayten Burat Yazgın, 2022 yılından bu yana merkezde kaldığını belirterek "Yeni bir dil öğrenmek çok güzel. Çok memnunum ama umarım yüz akıyla bitiririm. İstemek başka bir şey öğrenmek başka bir şey. İnşallah öğrenebiliriz. Ortaokulda İngilizce idi bölümüm ama konuşmaya konuşmaya unutuyor insan. Ama bu kurs ile birlikte inşallah tekrar öğreniriz. Merkezimiz de Türkiye’de bir tane. Daha ötesi yok. Ben seviyorum ve isteyerek kalıyorum bu merkezde" diye konuştu.

"İnsan odaklı faaliyetlerde Tepebaşı sayılı belediyelerden biri"

Abdullah Özaydın, "Bu merkezi güzel günler geçireceğime inanarak kendim seçtim. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’ın bu tür projelerde ne kadar hassas olduğunu, titiz davrandığını biliyorum. Annem de son yıllarında Alzheimer Konukevi’nde kaldı. Gerçekten insan odaklı faaliyetlerde Tepebaşı sayılı belediyelerden biri. Burayı da gayet güzel yapmışlar. Burada mutluyum. Merkezde düzenlenen İngilizce kursu, müzik atölyesi ya da resim atölyesi bir yana insanlara değer veriliyor olması önemli. Bundan dolayı da Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Yabancı dilimi geliştirmek istiyorum"

Yusuf Turanlıgil, "Burası çok güzel. Personelimiz çok iyi. Bize çok iyi davranıyorlar. Bu zamana kadar hep yabancı dil hevesim vardı. İnşallah burada onu geliştirmeyi istiyorum. Burada da arkadaşlarla pratik yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Burada büyük bir sevgi buldum"

Ayhan Tuncer, "Burası benim istediğimden daha güzel çıktı. Burada hiç sıkıntı çekmedim, yalnızlık çekmedim. Burada büyük bir sevgi buldum. Ben burada yapılan etkinliklerden çok memnunum. Ben yeniden yaşamaya başladım. Benim lisanım İngilizce idi. Gözlerimden dolayı bırakmıştım. Şimdi böyle bir fırsat çıktı ve çok mutlu oldum. Bize böyle bir fırsat sundukları için teşekkür ederim" dedi.