Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk parolasıyla transfer çalışmalarını sürdüren Muğlaspor, son olarak Karadeniz Ereğli Belediyespor forması giyen 29 yaşındaki ön libero Hakan Çorlak’ı transfer etti.

Futbola Çiğli Belediyespor altyapısında başlayan Hakan Çorlak, Çiğli Belediyespor ve Didim Belediyespor formalarını giydikten sonra Belediye Kütahyaspor İle profesyonelliğe adım attı. Belediye Kütahyaspor sonrasında Sökespor, Ödemişspor, Kelkit Belediyespor, Çiğli Belediyespor, Ünye 1957 ve Karadeniz Ereğli Belediyespor formalarını giydi. Bölgesel Amatör Lig’de 195 maça çıkan deneyimli futbolcunun 16 golü bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Karadeniz Ereğli forması altında oynadığı 24 maçın tamamına ilk 11’de çıkan Hakan Çorlak, 2089 dakika sahada kaldı ve 3 gol kaydetti.

Deneyimli orta saha için Muğlaspor kulüp tesislerinde kulübün sosyal komite üyesi Kurtuluş Aktaş, futbol şube sorumlusu Abdullah Eskihisarlı ve futbol direktörü Ozan Özkan’ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Gerçekleşen imza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Hakan Çorlak;; "Muğlaspor zengin futbol geçmişi olan önemli bir camia, buraya geldiğim için mutluyum. Muğlaspor’un hedeflerine ulaşması için ben de elimden geleni yapacağım. Şampiyonluk yolunda terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Taraftarlarımızın desteğiyle birlikte güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum" dedi.