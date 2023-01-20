Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından düzenlenen kariyer günü etkinlikleriyle sektör temsilcileri öğrencilerle buluşuyor.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından düzenlenen kariyer günü etkinlikleriyle sektör temsilcileri öğrencilerle buluşuyor.

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Muammer Mesci’nin yönetimindeki konferansta “Otel İşletmelerinde Kariyer Sahibi Olma” konusu ele alındı. Programa İstanbul’da bulunan bir otelin yiyecek ve içecek direktörü Erdal Kurt ve Yönetici Şef Mehmet Faruk Yardımcı katılarak sektörün dünü, bugünü ve geleceği ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Otel işletmelerindeki kariyer fırsatları, basamakları ve gerekli bilgi, donanım ve becerilerle ilgili bilgilerin paylaşıldığı konferansta sektör temsilcileri; öğrencilerin istihdam fırsatları ile ilgili soru işaretlerini giderdi. Ayrıca misafir konuşmacılar, sektördeki deneyimlerini paylaşarak, yabancı dilin alandaki kritik önemine vurgu yaptı.

Konferans sonunda katılımcılar öğrencilere desteklerini sunarak staj veya çalışma imkanı sağlanabileceğini de dile getirdi.

Program, teşekkür belgesi takdimi ile son buldu.