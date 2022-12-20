Bilecik’te Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim başlarken 11 farklı alanda gerçekleştirilen eğitimler 20 Eylül 2024 tarihine kadar sürecek.

Bilecik’te Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim başlarken 11 farklı alanda gerçekleştirilen eğitimler 20 Eylül 2024 tarihine kadar sürecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından hayata geçirilen ve Bilecik’te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji işbirliği ile gerçekleştirilen Deneyap Teknoloji Atölyeleri eğitimlerine başladı. Düzenlenen sınavları başarı ile geçerek eğitim almaya hak kazanan ortaokul ve lise kademesindeki öğrenciler tasarım ve üretim, robotik kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin iletimi, ileri robotik, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, malzeme bilimi ve nano teknoloji, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, yapay zeka, mobil uygulama olmak üzere 11 farklı alanda eğitimlerine başladı. 20 Eylül 2024 tarihine kadar sürecek eğitimlerde geleceğin teknoloji yıldızlarının çıkması hedefleniyor.

"80 öğrencimiz bu kapsamda açılan teknoloji atölyelerinde eğitim alacaklar"

Konu hakkında açıklamada bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Bilim ve teknolojinin gelişimi ve gençlere bu konuda rehberlik yapacak Deneyap Teknoloji Atölyeleri Bilecik’te faaliyetlerine başladı. E-sınav ve uygulama sınavında başarılı olan 80 öğrencimiz bu kapsamda açılan teknoloji atölyelerinde eğitim alacaklar. Bu süreçte bütün öğrencilerimize başarılar diliyor, Bilecik’ten teknoloji yıldızlarının çıkacağına inanıyorum” dedi.