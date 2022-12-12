Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bingöllü öğrencilerin tasarım, üretim ve düşünce yeteneğinin gelişimine katkı sağlıyor. Atölyelere pandemi nedeniyle öğrenci bulmakta zorlanan öğretmenler, şimdilerde ise talebe yetişemiyor.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bingöllü öğrencilerin tasarım, üretim ve düşünce yeteneğinin gelişimine katkı sağlıyor. Atölyelere pandemi nedeniyle öğrenci bulmakta zorlanan öğretmenler, şimdilerde ise talebe yetişemiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı’nın işbirliği çerçevesinde başlatılan 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi, Bingöl’de de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Bingöl Gençlik Merkezi bünyesinde eğitimlerini sürdüren Deneyap Teknoloji Atölyesi, 60 öğrenciye hafta sonları 4’er saatlik ders veriyor. 3 yıllık eğitim sürecine giren öğrenciler, bu süreçte teknolojiye yönelik farklı alanlarda eğitimler alıyor. Bir zamanlar Pandemi nedeniyle öğrenci bulmakta zorlanan öğretmenler, şimdilerde ise taleplere yetişemiyor.

Atölye hakkında bilgi veren Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Yunus Bulmuş, “Deneyap Teknoloji Atölyelerimize pandemi dönemi de denk gelince öğrenci kardeşlerimizi biraz bulmakta zorluk çektik, kapısın çalmadığımız okul kalmadı. Sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralarda gençlerimize ulaşmak yazılı ve uygulama sınavına katılmalarını sağlamak için çok emek verdik. O dönem 90 öğrenci müracaat etmişti, bizde bu sayıyı çok düşük buluyorduk. Böyle kıymetli projelerde sayının düşük olması bizi üzüyordu ama bugün geldiğimiz noktada önümüzdeki ilk Deneyap uygulama ve yazılı sınavına 400 rakamının en az 7 veya 8 katı kadar öğrenci müracaat edecek. Çünkü aşırı derecede bir istek ve talep var. Kaydı giden, il değiştiren, tayin nedeniyle giden öğrencilerin yerine gelmek isteyen ve araya referanslar sokmak isteyen ailelerde var. Yani bu şunu gösteriyor Bingöl gelecekte Deneyap Teknoloji Atölyesinde çok yüksek bir rekabet ortamı oluşacak. Bugünde burada bu eğitim döneminde öğrencilerimizin yaptığı çalışmaların sergisi olacak. Gençler burada hayal güçlerini kullanarak robotlar üretiyor. Buraya gelen her bir genç kardeşimiz çok müthiş hayal gücüne sahip. Biz sadece bu hayal güçlerini uygulamada hayata geçirmeleri için gerekli araç ve gereçleri temin ediyoruz” dedi.

Deneyap Teknoloji Atölyesi’ne katılan ve ilerde yazılım mühendisi olmak isteyen Emir Korkut, “Atölyeye katılma sebebim ilerde yapmak istediğim meslek ile ilgili bana katkıların olabileceğini düşünmem. Ben yazılım mühendisi olmak istiyorum. Bu atölyede bana yazılım, üç boyutlu modelleme, elektronik kodlama ile ilgili bir çok imkan sağlanıyor. Ben bu imkanları kullanarak ilerde yazılım mühendisi olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Hayrunisa Elçe ise “Bir çok tasarım ve üretim açısından bize katkıları oluyor. Bir hayal gücümüzle tasarladığımızda ve hocalarımıza bildirdiğimizde hocalarımızda o hayal gücümüzü gerçekleştirmek için bize ellerinden gelen imkanları sundular. Tasarım açısından çok iyi ve mühendisliğe de katkısı oluyor” şeklinde konuştu.