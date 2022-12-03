Türkiye’de ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ çerçevesinde gençlerin özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan Deneyap Atölyeleri’nde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, aldıkları eğitimlerle hem düşünce güçlerini geliştiriyor hem de üretiyor.

Türkiye’de ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ çerçevesinde gençlerin özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan Deneyap Atölyeleri’nde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, aldıkları eğitimlerle hem düşünce güçlerini geliştiriyor hem de üretiyor.

Gençlik Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı’nın işbirliği çerçevesinde başlatılan 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi, bünyesinde eğitim görmeye hak kazanan ilkokul ve ortaokul öğrencilere hem tasarım hem üretim hem de düşünce yeteneğinin gelişimine katkı sağlıyor. Sinop Gençlik Merkezi bünyesinde eğitimlerini sürdüren Deneyap Atölyesi, 160 öğrencisiyle hafta sonları 8’er saatlik ders veriyor. 3 yıllık eğitim sürecine giren öğrenciler, bu süreçte teknolojiye yönelik farklı alanlarda eğitimler alıyor.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Şükrü Özgenç, “Gençlik Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı’nın birlikte organize ettiği bir çalışmadır. 882 müracaat yapıldı, bunların içerisinden 160 tane gencimizi önce yazılı daha sonra uygulama sınavına tabii tutarak burada eğitim almaya hak kazandılar. 5, 6, 8 ve 9. sınıf olmak üzere gençlerimiz Cumartesi ve Pazar 8 saat eğitim almaktadır. Teknoloji tasarım, robotik kodlama, siber güvenlik, malzeme bilimi ve teknolojisi, yazılım teknolojileri gibi 8 ana başlıkta eğitim almaktadır gençlerimiz. 3 yıllık bir eğitim süreci, ilk iki yılı uygulama, üçüncü yılı da proje hazırlama ve çıktılarla ilgili projeler yapılmaktadır” diye konuştu.

"21. yüzyılın eğitim anlayışında sadece üretmek yok, düşünmek var"

Deneyap Atölyesi’nde öğretmen Cengiz Keskin, “Burada gençlerimizle birlikte hem üretim hem tasarım yapıyoruz. Aslında 21. yüzyılın eğitim anlayışında sadece üretmek yok, düşünmek var. Deneyap Atölyelerinin en büyük tarafı düşünme eğitimi. Bu öğrenciler şu an bir Hazerfen, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan gibi düşünmeyi öğreniyorlar. Hem yapıyorlar hem de düşünüyorlar, kullandığımız programlarla güzel tasarımlar çıkıyor. Geleceğin yüzyılı Türklerin yüzyılı olacak” şeklinde konuştu.

Psikolog Besim Ogelman, “Burada çocuklara farklı düşünme eğitimleri veriyoruz. Bunların içinde tasarım odaklı düşünme eğitimi de var. Ayrıca sadece düşünme değil, üretme gibi düşüncelerini somut olarak bir faaliyete dökme çalışmaları yapıyoruz. Bir yandan da hem düşünsel, zihinsel hem de fiziksel becerileri noktasında eğitimler veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Deneyap Atölyesi’nde tasarım, üretim ve robotik kodlama eğitmeni İrfan Sivri, “Milli teknoloji hamlesine destek olmak amacıyla çocuklarımız 3 senelik ücretsiz bir eğitimden geçiyorlar. Bu programın ilk etabı olan tasarım ve üretim bölümündeyiz. Bu program doğrultusunda çocuklarımız talaşlı ve talaşsız imalat yöntemlerini görmüş oldular. Ham ahşabı işleyip verilen talimatlar doğrultusunda kendi ürünlerini ortaya çıkartıyorlar. Bir taraftan da 3 boyutlu yazıcılarda verilen görevlere göre ortaya ürünler çıkartmaya çalışıyorlar” dedi.

Sinop Gençlik Merkezi adına TEKNOFEST yarışmalarında son iki yıldır final heyecanı yaşadıklarını da kaydeden Sivri, “Bu çocuklarımızla belki bu sene olmayabilir ama önümüzdeki süreçlerde mutlaka Deneyap adına olacak, bu sene Gençlik Merkezi adına takımlarımız mutlaka bu sene katılacak. 5 kategoride başvurularımızı yaptık” şeklinde konuştu.

Sinop’ta Deneyap Atölyesi’nde eğitim gören öğrenci Melike Cengiz, Yunus Gökay Ögelman ve Zümra Gündoğan ise normal okul dışında aldıkları üretim ve tasarım eğitimlerinden memnun olduklarını, burada mutlu olduklarını ifade ettiler.