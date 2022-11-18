Kastamonu’da düzenlenen psikolojik ve sosyal desteklerle suçlardan uzaklaştırılması amaçlanan, denetimli serbestlik tedbiri altındaki çocuk yükümlüler için Dünya Çocuk Hakları Günü çerçevesinde sinema gösterimi yapıldı. Filmi izleyen çocuklara kitap hediye edildi.

Kastamonu’da düzenlenen psikolojik ve sosyal desteklerle suçlardan uzaklaştırılması amaçlanan, denetimli serbestlik tedbiri altındaki çocuk yükümlüler için Dünya Çocuk Hakları Günü çerçevesinde sinema gösterimi yapıldı. Filmi izleyen çocuklara kitap hediye edildi.

Adalet Bakanlığı Kastamonu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, denetimli serbestlikten faydalanan yükümlülere, psikolojik ve sosyal destek sağlayarak tekrar suça yönelik davranışlardan uzak durmasını sağlıyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan çocuk yükümlüler için sinema gösterimi yapıldı. “Rüzgarı Dizginleyen Çocuk” filmini izleyen çocuklara, sinema gösteriminin sonunda kitap hediye edildi.

"Her türlü psikolojik ve bu tarz etkinliklerle desteklemeye devam ediyoruz”

Denetimli serbestlik tedbiri altındaki çocuklara her türlü psikolojik ve sosyal desteği sağladıklarını söyleyen Kastamonu Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Özge Türkmenoğlu Kabacı, “Toplam 5 çocuğumuzla yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Biz, bireysel görüşmeler şeklinde yükümlü çocuklarımıza psikolojik, sosyal destek veriyoruz. Biz çocuklarımızla bugünün anlam ve önemine yönelik sinema gösterimi ve kitap hediye etmek istedik. Bunu 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vasıtasıyla yapmış olsak da çocuklarımızın tekrar suça meyilli davranış sergilememeleri için biz buradan her türlü psikolojik ve bu tarz etkinliklerle desteklemeye devam ediyoruz” diye konuştu.