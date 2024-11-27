Samsun’un Çarşamba ilçesinde denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından yapılan sepetler, açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Çarşamba’nın önemli bir geleneği olan sepet örücülüğünü canlandırmak amacıyla, Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün teşvikleriyle Çarşamba Cezaevinde bulunan hükümlülere ilk olarak ders verildi. Akabinde aldıkları dersler sonucunda yağlıboya resimler ve örgü sepetler yapan hükümlülerin ürünleri Ferhan Şensoy Sanat Galerisi’nde yapılan etkinlikte sergilendi.

’El Sanatları Sepet Örücülüğü Sergisi’nin açılışında konuşan Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu, serginin oluşturulmasında emeği geçen Çarşamba Ticaret Borsası yetkililerine teşekkür etti. Kanoğlu, “Çarşamba’da unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek ve iş kolu olan sepet örücülüğünü canlandırmak ve denetimli serbestlik bünyesinde bulunan hükümlü kişilerin topluma adapte olabilmesini sağlamak amacıyla yürüttüğümüz faaliyetlerin sonucunda oluşturduğumuz sergimize maddi destekte bulunan Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz’a ve Meclis Başkanı Hacı Toraman’a şükranlarımı iletiyorum" dedi.

Müdür Kanoğlu, konuşmasının ardından Başkan Kazım Yılmaz’ı temsilen açılışa katılan Meclis Başkanı Hacı Toraman’a, borsanın katkılarından ötürü teşekkür plaketi takdim etti.

Teşekkür plaketini alan Başkan Toraman yaptığı konuşmasında denetimli serbestlik bünyesinde bulunan hükümlü kişilerin Türkiye’nin her yerinde çeşitli faaliyetler ile topluma kazandırılmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Toraman serginin anısına oluşturulan anı defterini imzalayarak, “Ticaret Borsası olarak müdürlüğümüz ile iş birliği içerisinde çalışmalar yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Çarşamba özelinde bu tarz çalışmaların devam etmesinden yanayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İlçe protokolü ile serginin gezilmesi ve anı fotoğrafının çekilmesinin ardından program sona erdi.

’El Sanatları Sepet Örücülüğü Sergisi’nin açılışına ayrıca Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Cumhuriyet Savcısı Murat Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Muhammet Faruk Akyüz, Çarşamba Ticaret Borsası Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin katıldı.