DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ile Düzce Üniversitesi denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzaladı. Protokol metnini; Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre ve Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir imzaladı.

Protokol ile başta eğitim ve iyileştirme faaliyetleri, çocuklara yönelik faaliyetler, bağımlılıkla mücadeleye yönelik faaliyetler ve kamu yararına çalışmaya yönelik faaliyetler olmak üzere birçok alana yönelik çalışmaların hazırlanması ve etkin bir şekilde yürütülmesini amaçlanıyor.

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak yeniden topluma kazandırılmaları amacıyla iyileştirme odaklı imzalanan protokol; denetimli serbestlik kapsamında yapılacak çalışmaların güçlendirilmesi ve her iki kurumun bu alandaki ortak projelerde birlikte hareket etmesi amacı kapsıyor.

İş birliği protokolünün; denetimli serbestlik hizmetlerinin etkinliğini artırarak topluma yeniden entegrasyon sürecinde önemli bir adım olduğunu ifade eden Rektör Sözbir, Düzce Üniversitesi’nin bilimsel bilgi ve deneyimler ışığında toplumsal faydaya katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.