Zonguldak’ta ekiplerin kış lastiği uygulamasında kurallara uymayan 12 sürücüye 23 bin 666 lira idari para cezası uygulandı.

Zonguldak’ta ekiplerin kış lastiği uygulamasında kurallara uymayan 12 sürücüye 23 bin 666 lira idari para cezası uygulandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara ve Ereğli yolu güzergahında kış lastiği denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde 80 araç ve sürücüsü sorgulandı. Araç muayenesini yaptırmayan bir sürücüye, takograf kullanmayan 2 sürücüye, geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanan bir sürücüye, araç kullanma süresini aşan 4 sürücüye ve taşıma kanununu ihlal eden 4 sürücüye ceza uygulandı.

Toplam 12 sürücüye 23 bin 666 TL trafik idari para cezası uygulandı. Denetimlerin sıklıkla devam edeceği öğrenildi.