Eskişehir’de denetim gerçekleştiren polis ekiplerine uzun namlulu tüfekle ateş ederek karşılık veren şahsın da içinde bulunduğu 7 kişi yakalandı. Şahısların tamamının çok sayıda suç kaydının, polise ateş eden şahsın ise 6 yıl 8 ay hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Yenidoğan Mahallesi’nde denetim gerçekleştirildi. Denetim esnasında bir araçta bulunan şüpheli, polis ekiplerine uzun namlulu otomatik av tüfeği gösterdi. Polis ekiplerine doğru ateş eden şahıs, araçtan inerek kaçmayı denedi. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan şahıs, gözaltına alındı. Polis ekiplerine tüfekle ateş ederek mukavemet gösteren Arif Ö. ile birlikte Ferdi Ö., Ferhat D., Emirhan K., Erol Ç., Kadir K. ve İrem Nur O. gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan üst aramalarında, 15,96 gram metamfetamin, 1 adet bıçak, 1 adet tüfek ve 9 fişek, 2 adet tabanca ve 11 fişek, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Yapılan kimlik sorgulamalarında, Arif Ö.’nün 12 ayrı suç kaydının, ifadeye yönelik 6 ayrı suçtan aranmasının, 2 ayrı suçtan da 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan diğer 6 şüphelinin de çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden, Ferdi Ö., Ferhat D., Emirhan K., Erol Ç. ve Kadir K. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Arif Ö.’nün ve İrem Nur O.’nun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.