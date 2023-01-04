DÜZCE(İHA) – Düzce İl Genel Meclisi Ocak ayı birleşiminde Denetim komisyonu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında görev alacaklar seçim ile belirlendi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Genel Meclisi Ocak ayı birleşiminde Denetim komisyonu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında görev alacaklar seçim ile belirlendi.

İl Genel Meclisi Ocak ayı dördüncü birleşimi yapıldı. Birleşimde il özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetlenmesi için Denetim Komisyonu seçimi yapıldı. Yapılan oylamada Şükrü Sert, İbrahim Keleş, Necmi Kurt, Şaban Arslan ve İsmail Arsal komisyonuna seçildi.

Ardından 2023 yılında görev alacak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinde görev alacak isimler şunlar oldu.

Düzce Merkez ilçede; Tekin Hacıoğlu, Rasim Uçar.

Akçakoca ilçesinde; Alaattin Küçük, Mustafa Delihasanoğlu.

Cumayeri ilçesinde; Mehmet Sezgin, Hamza Özcan, Mustafa Cebeci.

Çilimli ilçesinde; Ali Cebeci, Hakkı Kazancı.

Gölyaka ilçesinde; Bayram Bülbül, Hasan Ali Genç, Muzaffer Atabaş.

Gümüşova ilçesinde; Erol Subekçi, Turhan Çakır, Fatih Özcan.

Kaynaşlı ilçesinde; Mustafa Çiloğlu, Mustafa Yıldırım.

Yığılca ilçesinde; Rüstem Melih Güler, Ahmet Deniz oy çokluğuyla mütevelli heyetlerinde görev yapmak üzere seçildiler.