Düzce İl Genel Meclisi (İGM), 2025 yılı Ocak ayı ikinci oturumunda Denetim Komisyonu üyelerinin seçimini gerçekleştirdi. Toplantı, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç başkanlığında yapıldı.

İl Genel Meclisi’nin 2025 yılı Ocak ayı ikinci birleşiminde 8 gündem maddesi görüşülürken, öncelikli olarak İl Özel İdaresi’nin 2024 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu üyeleri seçildi.

Toplantıda Şükrü Sert’in katip üyeliğinde yapılan yoklama ve bir önceki toplantının karar özetinin okunmasının ardından, gündemin ilk maddesi olan Denetim Komisyonu üyelerinin seçimine geçildi.

Denetim komisyonu için 5 üye belirlendi

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi gereğince, 2024 yılına ait İl Özel İdaresi hesap ve işlemlerinin denetlenmesi amacıyla yapılan oylama sonucunda 5 üyeden oluşan Denetim Komisyonu belirlendi.

Yapılan oylama sonucunda, Hasan Aktürk, Fazlı Koç, Asım Keleş, Nazmi Çakıroğlu ve Ümit Tekel Denetim Komisyonu üyeliğine seçildi.