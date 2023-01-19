Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, deneme amaçlı ekilen atalık karakılçık buğdayı tohumlarının toprakla buluşturulduğu arazide incelemelerde bulunarak, "Atalık karakılçık tohumlarımız boy verdi ve mayıs ayı içinde hasadını yapacağız. Bu üretimimizle birlikte çiftçilerimizin tamamen organik olan atalık karakılçık buğdayına dönmesini sağlayacağız” dedi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, deneme amaçlı ekilen atalık karakılçık buğdayı tohumlarının toprakla buluşturulduğu arazide incelemelerde bulunarak, "Atalık karakılçık tohumlarımız boy verdi ve mayıs ayı içinde hasadını yapacağız. Bu üretimimizle birlikte çiftçilerimizin tamamen organik olan atalık karakılçık buğdayına dönmesini sağlayacağız” dedi.

Şeker otu (stevia), moringa, Şevketi Bostan ve maralfalfa üretimiyle atağa geçen Akdeniz Belediyesi, belediye ve kamuya ait atıl haldeki arazileri tarıma kazandırmaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, son olarak atalık tohum olarak bilinen karakılçık buğday tohumunu, deneme amaçlı olarak Homurlu bölgesinde (Yenitaşkent Mahallesi) toprakla buluşturdu.

Hasat mayıs ayında

Tarlada incelemelerde bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, atıl halde bulunan arazinin Milli Emlak’tan tahsisini yaptıklarını belirterek, “Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile birlikte atalık tohumu karakılçık buğdayının deneme üretimini yapıyoruz. Tohumlarımız boy verdi ve mayıs ayı içinde de inşallah hasadını yapacağız. Akdeniz ilçemizde ve kentimizde tarımsal üretime ve üreticilerimize destek veriyoruz” diye konuştu.

“Çiftçilerimizin ata tohumu karakılçık buğdayına dönmesini sağlayacağız”

Başkan Gültak, karakılçık buğdayı tohumun tamamen organik olduğunun altını çizerek, “Tohumumuz 10 bin yıllık yerli ata tohumu. Buradan beklediğimiz verimi elde ettiğimiz takdirde, köylülerimizle, tarımla uğraşan çiftçilerimizle de paylaşarak üreticilerimizin ata tohumuna dönmesini sağlayacağız. Çünkü 10 bin yıllık tohumun çoğaltılmış versiyonu olacak. Kendi kültürümüze, kendi tohumumuza sahip çıkmamız gerekiyor. Bu atıl tarlayı aldık ve ektik. İnşallah 3 ay içinde de hasadını yapacağız” şeklinde konuştu.

Alternatif yem bitkisi maralfalfa da üretiliyor

Besi sektöründe yem (silaj) olarak maralfalfa bitkisi üretimine de değinen Başkan Gültak, “Maralfalfa, besin değeri yüksek bir bitki. Ama bölgemizde pek bilinmiyor. Bu bitkinin farkı, yılda 2 hatta 3 kez hasadı yapılabiliyor olması. Onun da 3 ay içinde hasadını yapmış olacağız. Besicilik noktasında, süt hayvancılığında önemli bir besin. Bunun da deneme üretimini tamamladıktan sonra uygun verileri elde etmemiz halinde boş arazilerimizi bu şekilde değerlendireceğiz. Besicilik yapan vatandaşlarımıza bu tohumları vererek onların da üretime yönelmelerini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Kadın kooperatiflerimizi de üretime katıyoruz”

“Akdeniz Belediyesi olarak, tarımda başlattığımız atakla hem tarım sektöründe faaliyet gösteren vatandaşlarımıza hem de bölgemize hizmet ediyoruz” diyen Başkan Mustafa Gültak, “Ayrıca uzun yıllar boş kalmış, işlenmemiş veya kaçak şekilde kullanılan arazilerimizi değerlendiriyoruz. Kadın kooperatiflerimizi de işin içine katarak kadınları üretime kazandırıyor, aile bütçelerine ciddi katkı sunmalarını sağlıyoruz” dedi.