Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Demre İlçesi Alakent ve Küçükkum Mahallelerinde bulunan üreticilere mavi ve biyoteknik tuzak hibe edildi.

Antalyalı üreticilere her alanda desteğini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, örtü altı tarımda beyaz sinek ve trips mücadelesinde kullanılan tuzakların dağıtımına devam ediyor. Bu çerçevede Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Demre İlçesi Alakent ve Küçükkum Mahallelerinde 65 çiftçiye bir yıllık örtü altı beyaz sinek ve trips mücadelesinde kullanılan aynı zamanda tüketiciyi, toprağı ve çevreyi koruyan 2 bin adet mavi ve 7 bin adet biyoteknik tuzak dağıtıldı.

Üreticilere eğitim verildi

Ayrıca Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli ziraat mühendisleri tarafından Demre Ziraat Odası Toplantı Salonu’nda Kumluca İlçesi’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilmekte olan sebze ve meyve kurutma tesisinin tanıtımı yapıldı. Toplantıda gıda israfı ve gıda hijyeni üzerine eğitimler verildi.