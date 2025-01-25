Antalya Büyükşehir Belediyesi, 22 Ocak’ta Demre ilçesinde yaşanan dolu nedeniyle hasar gören seraları tespit etme çalışmalarına başladı.

Tarım sektörü emekçilerinin yanında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Demre ilçesinde yaşanan dolu sebebiyle naylon seralarda oluşan hasarları tespit etmek için kolları sıvadı. İlçede hasar gören naylon seraların tespiti için çalışmalara başlayan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri hasar gören seraları tek tek inceleyerek tespit ediyor.

"Üreticilerimizin yanındayız"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak görev yapan Fatma Güler Orkun, üreticilerin yaralarını sarmak için ivedi bir şekilde çalışmalara başladıklarını ifade ederek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. 22 Ocak’ta meydana gelen dolu yağışından dolayı zarar gören üreticilerin seraları için tespit çalışmalarına başladık. Üreticilerden gelen talepler doğrultusunda yaralarını sarmak için hasar tespit çalışmalarına geldik. En kısa zamanda tespit çalışmaları tamamlanmış olup gerekli olan desteği sağlamış olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.