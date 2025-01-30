Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre İtfaiye ekipleri, iki farklı noktada mahsur kalan keçiler için seferber oldu. Köşkerler Mahallesi ve Yavu Mahallesi’nde sarp kayalıklar arasında mahsur kalan keçiler itfaiye ekipleri tarafından üçgen sedyeye bağlanarak bulundukları yerden kurtarıldı.

Antalya’nın Demre ilçesi Köşkerler Mahallesi Dere mevkisinde dağlık alanda bir keçinin mahsur kaldığı yönünde ihbar alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre İtfaiyesi ekipleri harekete geçti. Bölgeye ulaşan itfaiye ekibi ipli istasyon kurulumu gerçekleştirdi. Yaklaşık 300 metre yükseklikte 3 gündür mahsur kalan keçiye, itfaiye eri 3 saatlik çalışma sonunda ulaştı. Keçiyi üçgen sedyeye bağlayan itfaiye eri, keçi ile birlikte ipli istasyonla aşağı indi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre İtfaiye ekipleri Demre Yavu Mahallesi Kyaneai Antik Kenti’nin bulunduğu bölgede kayalık alanda mahsur kalan keçiyi de kurtardı. Halatlarla keçinin olduğu bölgeye ulaşan itfaiye eri, keçiyi güvenli şekilde bölgeden aşağı indirdi.