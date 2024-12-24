Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, Demre İlçesi Kömürlük sahilinde dalgalardan zarar gören taş istinat duvarı yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanıyor. Peyzaj çalışmaları ile güzelleşen sahile 450 metre uzunluğunda taş duvar örülerek, dalgalara karşı güvenliği arttırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Demre Kömürlük sahilini daha modern ve güvenilir bir sahile dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Peyzaj çalışmaları ile modern bir görünüm kazandırılan sahili, kış aylarında yükselen dalgalardan korumak için başlatılan taş duvar çalışmaları tamamlanıyor. 3.5 metre yüksekliğine ulaşan ve 450 metre uzunluğu bulan taş duvarlar kötü hava şartları nedeniyle oluşabilecek çökmeleri önleyecek. Vatandaşların güvenliğini arttıracak çalışmalarla birlikte sahil üst kotunda bulunan yürüyüş yolları ve yeşil alanlarında onarım ve düzenlemeler yapılacak.