Antalya Büyükşehir Belediyesi, sık sık arıza yapan ve ekonomik ömrünü dolduran Demre ilçesi Beymelek Mahallesi’nde içme suyu hatlarını 32 milyon liralık yatırımla yeniliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde arızalar ve patlamalar yaşanan mahallerde içme suyu hatlarını yenileme çalışmalarına devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü bu kapsamda Demre ilçesi Beymelek Mahallesi’nde zamanla ekonomik ömrünü yitiren içme suyu borularını değiştirerek bölgedeki su altyapısını güçlendiriyor.

ASAT’tan Demre’ye 32 milyonluk yatırım

Beymelek Mahallesi’nde ASAT tarafından yürütülen projeyle, 5 kilometrelik alanda 225 mm çapında polietilen borular döşenerek, 32 milyon TL maliyetle önemli bir yatırım gerçekleştiriliyor. Demre ASAT Şube Müdürü Ümit Kolak, "Vatandaşlarımızdan sık sık arıza ihbarları alıyorduk. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla içme suyu hatlarını yeniliyoruz. Çalışmaları tamamladıktan sonra yolları sıcak asfaltla kaplayarak kaliteli, kesintisiz ve sağlıklı su hizmeti sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Kesintisiz ve temiz su

Mahalle Muhtarı Osman Gökçe de, “30 yıldır demir borular nedeniyle sürekli arızalar yaşıyorduk. Şimdi yeni döşenen borular sayesinde su sıkıntımız çözülüyor" dedi. Mahalle sakinlerinden Özgür Uzun ise, yıllardır sağlıklı suya ulaşmakta zorlandıklarını belirterek, “Yenilenen borularla kesintisiz ve temiz suya kavuştuğumuz için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.