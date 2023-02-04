Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, il müdürlüğünce kurulan demonstrasyon alanlarında incelemeler yaptı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, il müdürlüğünce kurulan demonstrasyon alanlarında incelemeler yaptı.

Müdür Yoldaş, beraberinde Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personeller ile il genelinde ekimi yapılan buğday çeşitlerinin çıkışlarını kontrol etmek ve il müdürlüğünce kurulan demonstrasyon alanlarında incelemelerde yaptı. Müdür Yoldaş, “Buğday gıda üretiminin en temel ham maddelerinden olmasından dolayı stratejik öneme sahiptir. İl müdürlüğümüzce ürünün ekilişinden hasat dönemine kadarki süreçte çiftçilerimiz ile beraber kontrollerinizi yapıyoruz” dedi.