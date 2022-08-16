Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ek ödeme yönetmeliğine eleştirilerde bulunan Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, birçok sağlık çalışanının Sağlık Bakanlığı tarafından bu ay yapılan taban ek ödeme tutarlarını bakanlığın hesabına iade ettiğini belirtti.

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ek ödeme yönetmeliğine eleştirilerde bulunan Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, birçok sağlık çalışanının Sağlık Bakanlığı tarafından bu ay yapılan taban ek ödeme tutarlarını bakanlığın hesabına iade ettiğini belirtti.

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan ve sağlık çalışanları, 12 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ek ödeme yönetmeliği ile ilgili İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde basın açıklaması yaptı. Yönetmelikte eksik buldukları alanlarla ilgili eleştirilerini sıralayan Demircan, taban ek ödeme ile ilgili yapılan ödemelerde neredeyse 45 kat farklılık yaşandığını ifade ederek birçok sağlık çalışanının bakanlık tarafından bu ay yapılan taban ek ödeme tutarlarını Sağlık Bakanlığının hesabına iade ettiğini söyledi.

“Elimizin tersi ile itiyoruz”

Demircan, “Yönetmelikte eksik olan konular var. Sağlık çalışanlarını ayrıştıran, birinci basamaktaki arkadaşlarımızı, YÖK kadrolarında olan hekim arkadaşlarımızı ve il sağlık müdürlüğü, adli tıp kurumu ile hudut sahiller sağlık genel müdürlüğünde görev yapan arkadaşlarımızı kapsam dışı bırakan bu yönetmeliği elimizin tersi ile itiyoruz. Bu yönetmeliğin bir ceza yönetmeliği olduğunu düşünüyoruz. Yönetmeliğin 6. maddesinde uyarma, kınama, kademe ilerlemesi ve aylıktan kesme cezalarının sistematik olarak 1 ila 3 ek ödeme döneminde ödenmeyeceği yönünde ifade var. Bu da Anayasa’ya ve Devlet Memurları Kanunu’na aykırı. Bir suçtan dolayı iki ceza verilemez. Demokratik Sağlık Sen olarak hukuk müşavirliğimiz çalışmalarını yürütüyor. Yakın zamanda maddenin yürütmesinin durdurulması için dava açacağız” dedi.

“Genel bir revizyona gidilmesini bekliyoruz”

Taban ek ödeme ile ilgili de eleştirilerini sıralayan Demircan, “Birçok kurumda arkadaşlarımız, bakanlık tarafından bu ay yapılan taban ek ödeme tutarlarını Sağlık Bakanlığının hesabına iade etti. Arkadaşlarımızın insanca yaşayabileceği nitelikte aylık almalarını istiyoruz. Ek ödeme yönetmeliğinde de aralık ayından beri tek kalem maaş ödemesi beklerken, sağlık çalışanlarına yeniden bir bordro düzenlemesi sağlandı. Bu, arkadaşlarımızın emekliliklerine yansımıyor. Bakanımız sosyal medyada 2008 sonrası göreve başlayan hekim arkadaşların sosyal haklarıyla ilgili bir düzenlemeye gittiklerini belirtti ama Sağlık Bakanlığında sadece hekim arkadaşlarımız çalışmıyor. Sayısı 600 bini bulan diğer sağlık çalışanı arkadaşlarımız var. 2008 sonrası göreve başlamış birçok kamu görevlisi arkadaşımız var. 5510 sayılı yasa zaten kanayan bir yara. Bununla ilgili de genel bir revizyona gidilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Sağlık çalışanları, basın açıklaması sırasında iade edilen taban ek ödeme tutarlarının dekontlarını taşıdı.